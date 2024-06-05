Girdiği her güzellik yarışmasından tacı ile çıkan podyumların tescilli güzeli Dilara Kırmıt, oyunculuk sektörüne geçmesiyle aranan isimler arasına girmeyi başardı.İSTANBUL (İGFA) - Emanet isimli günlük dizi filmde 100 bölüm başarıyla yer alan Dilara Kırmıt, yaz sezonunda sinema filmlerinde yer alarak beyaz perde de boy göstermeyi hedefliyor.

Yapımcılığını Altın Adam Medya’nın üstlendiği ve yönetmen koltuğunda usta isim Savaş Sancak’ın oturacağı “El Yüzük Cin Azazel” isimli korku filminin başrolü olarak Dilara Kırmıt ile anlaşıldı.

Çanakkale’de çekimlerine başlanacak ve tamamlanacak olan “El Yüzük Cin Azazel” isimli korku filminde kendine bir cin aşık olan, köyün en güzel kızı Sevda karakterine hayat verecek olan Dilara Kırmıt, kurtulmasına rağmen bir süre sonra aynı cinin kızına musallat olan bir anne karakterine hayat verecek.

Senaryosunun uzun araştırmalar sonunda yazıldığını ve gerçek bir hikayeden yola çıkıldığını dile getiren Savaş Sancak, oyuncu kadrosunu büyük özenle kurduklarını dile getirdi.

Podyumların tescilli güzeli şimdi oyunculuk sektörünün tescilli güzeli olarak anılmaya başlanırken, ilk korku filmi için “Heyecanlıyım, sinemada bir filmde boy göstermek çok güzel bir duygu, kamera arkasının güçlü olması bana güç veriyor, korku filminin yaşanmış olması beni etkiledi ama geldiğim yolda ben ne şeytanlar gördüm” dedi.