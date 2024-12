Özellikle el temizliğinin virüs ve bakterilerin bulaşmasında önemli bir faktör olduğunu belirten Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Sevgi Alan Doğan, "Çünkü bu virüslerin çoğunu etraftan alıyoruz. Biz bu virüslere temas ettiğimizde ve sonrasında ağzımıza, burnumuza dokunduğumuzda hastalık oluşuyor bu yüzden el temizliği çok önemli her dışarıda bir yere dokunduğumuzda ya dezenfekten ya da el yıkamayla bu işlemi sağlamalıyız." dedi.

Kış aylarıyla birlikte artan enfeksiyon hastalıklarının arttığını ve bu nedenle kalabalık ortamlardan uzak durulması gerektiğini dile getiren Doğan, pandemi dönemindeki kuralları hatırlattı.

Kalabalık ortamlarda kişisel mesafenin korunması gerektiğini vurgulayan Doğan, şöyle devam etti:

"Buna pandemide olduğu gibi her yıl özen gösterirsek aslında enfeksiyonların bir çoğundan da korunmuş oluruz. Sık sık bulunduğumuz ortamı havalandırmalıyız. Hastalık bulgusu taşıyan kişiler özellikle okul çağındaki çocuklar veya toplu alanlarda çalışanlar diğer kişilerle yakın temasta bulunanların gerekirse birkaç gün izole etmeliyiz. Diğer arkadaşlarından topluma bulaştırıcı olmasın diye izole etmeliyiz ve tabi ki; dengeli beslenme vitamin ağırlıklı bağışıklığımızı güçlendirecek takviyeler, doğal besinler çok önemlidir."

Her nezle hastalığında doktoru başvurulmaması gerektiğini ifade eden Doğan, viral hastalıklara antibiyotiklerin fayda etmediğini bu nedenle bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi gerektiğini dile getirdi.

Bu dönemle bol su tüketilmesini tavsiye eden Dr. Öğr. Üyesi Sevgi Alan Doğan, şöyle devam etti:

"Bu dönemde kesinlikle bol su tüketmeliyiz. Dengeli beslenme, C vitamini ağırlıklı vitaminli sağlıklı beslenmeliyiz ve sarımsak gibi besinleri ağırlıklı tercih edebiliriz. Gribal enfeksiyonlar genelde 3-5 gün içerisinde kendini toparla, 3-5 gün geçti hasta öksürmeye başladı, daha çok balgam çıkartmaya başladı sarı, yeşil, koyu renkli ve 3-5 gün geçmesine rağmen devam ediyorsa böyle bir durumda mutlaka hastaneye başvurmamız gerekiyor."

Ağır seyreden gribal enfeksiyonların dikkat edilmemesi durumunda zatürreye dönüşebileceğine dikkati çeken Doğan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Gribal enfeksiyonlardan sonra ikinci hastalık ise zatürreye neden olabilir. Bazı gruplarda gribal enfeksiyonlar daha ağır seyrediyor. Bunlar örneğin kronik hastalar astım, KOAH hastaları 65 yaş üstü, kemoterapi alanlar, bu hastalarda Gribal enfeksiyonlar daha ağır seyrediyor. Bu hastalar daha sıkı gözlem altında olmalı çünkü bağışıklığı düşük olduğu için ilerlemesi daha hızlı olabiliyor ve enfeksiyonlara daha yatkın olabiliyorlar. Halk arasında zatürre olarak bilinen bu hastalarda daha sık gelişebilir. Lütfen bu hastalar konusunda daha duyarlı olalım. Çünkü yakınlarımızın hastalıklarını biliyoruz. Grip, nezle bir çoğumuz oluyor eğer bizde bulgular varsa özellikle bu tür hastalıklara sahip yakınlarımız varsa bunlardan lütfen uzak duralım."

Prof.Dr. Mehmet Şirik: Hastaların aile hekimlerine başvurmaları daha uygun olacaktır

Adıyaman İl Sağlık Müdürü Prof.Dr. Mehmet Şirik ise gribal enfeksiyon ve benzeri salgınlara karşı havaların soğumaya başlamasıyla birlikte her türlü önlemin alındığını belirterek, en büyük ilacın ise istirahat olduğunu söyledi.

Antibiyotik kullanımın gribal enfeksiyon tedavisinde faydası olmadığını aktaran Adıyaman İl Sağlık Müdürü Prof.Dr. Mehmet Şirik, Hastanelerde yoğunluk yaşanmaması adına bu durum karşısında hastaların aile hekimlerine başvurmaları daha uygun olacağını ifade etti.



Kaynak : PHA