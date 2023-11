Tahmini Okuma Süresi: dakika

.Milli atletin önce biyografisini içeren sunumu izleyen sporcular, ardından atletizm ve sporcu geçmişiyle ilgili bilgileri Nevin Yanıt’ tan can kulağıyla dinleyerek, merak ettikleri soruları milli atlete sordular.

Milli atlet Nevin Yanıt sporculara; spor ve sporcu kişiliği, sporcunun beslenme ve uyku düzeni, akademik başarı ve spor ilişkisi, sporcu psikolojisi ve spor motivasyonu üzerine hem deneyimlerini aktardı, hem de tavsiyelerde bulundu. Çocukların merak ettiği soruları da tek tek yanıtlayan milli atlete, söyleşi sonrası çiçek takdim edildi.

Yanıt: “ Böyle projeler, çocuklarımızın hayatına dokunan projeler”

Sporcu çocuklarla bir arada olmanın çok kıymetli olduğunu, geleceğe ilişkin konuşmanın ve onları motive etmenin çok güzel bir duygu olduğunu ifade eden milli atlet Nevin Yanıt, “Burası çok iyi bir yer. Onlar da seçilmiş kişiler. İnşallah ileride ülkemizi en iyi şekilde temsil edecek kişiler buradan çıkar, temennim bu yönde” dedi.

Kır Çiçekleri’ne tavsiyelerde de bulunan Yanıt, öncelikle disiplinli bir hayatları olması gerektiğini vurgulayarak, “Bu, kişinin kendi psikoloji ile alakalı. Bunu yarışmalara çok fazla çıkarak ve yarış koşarak atlatacaklardır, ama öncelikle çok çalışmaları gerekir. Ben çok çalıştım ve çok disiplinli bir hayatım vardı. Yani dışarı çıkıp arkadaşlarımla eğlenecekken, ben evde dinlenmeyi seçtim ya da kamplardaydım. Tabi ki robot da değiliz. Bizim de günlük hayat rutinimiz var, ama belli bir yere gelmek istiyorlarsa, yarışmalarda ve olimpiyatlarda altın madalyayı hedefliyorlarsa çok çalışmaları gerekir” diye konuştu.

Çocukların hayatına dokunan böyle projelerin daha çok olması gerektiğinin altını çizen Yanıt, “Böyle projelerin daha da çoğalması gerektiğini düşünüyorum. Mersin’in uzak yerlerinden, köylerinden seçilip buralara gelip, çocuklarımızın hayata tutunma çabasının bir göstergesi. Bizler de elimizden geldiği kadar onlara yardımcı olmalıyız. Ben okullara, üniversitelere konuşmak için gidiyorum. Orada bir çocuğa dokunabiliyorsam, ne mutlu bana. Böyle projelerde bu çocuklara yer verilmesi müthiş bir şey” ifadelerini kullandı.

Kır Çiçekleri, milli atletle buluşmanın ve sohbet etmenin mutluluğunu yaşadı

Kır Çiçeklerinden Havin Yılmaz, Nevin Yanıt’ın örnek aldığı isimlerden biri olduğunu dile getirerek, “Gurur duydum. Her gün O’nun adının yer aldığı sahaya gidiyoruz. Bizim adımızın da verildiği böyle bir yer neden olmasın? Bizler de O’nu örnek alıyor ve O’nun yolundan ilerliyoruz. Her şeyin psikolojik olduğunu düşünüyorum. Yarışlara çıkmadan önce kendimi nasıl rahatlatmam gerektiğini artık biliyorum. Korkmadan, cesurca yarışacağımı düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Kır Çiçeklerinden atlet Semiha Savaş, “Nevin Yanıt’la daha önce de karşılaşmıştık, ama o zamanlar küçüktük. Yeni başlamıştık. Adım adım profesyonelliğe daha çok yaklaştığımız için, bu buluşma daha iyi oldu. Sporcu psikolojisinden, beslenmeden bahsettik. Nevin Yanıt, ilimizden, büyüdüğümüz yerden bir örnek. O’nun yolundan ilerlemeyi çok isteriz. Psikolojimi düzgün tutmam ve kendime daha çok güvenmem gerektiğini öğrendim” dedi.

Kır Çiçeklerinden tekvandocu Esmanur Geyik, “Nevin Yanıt’ın videosunu izlediğimde kendi kendime, değişik branş da olsa ‘Ben de yapabilirim’ dedim. Geleceğini öğrenince hem heyecanlandım, hem de çok mutlu oldum. Beslenme ve uyku düzeninin önemli olduğunu öğrendim. Benim için ders oldu. Akşamları yattığımda, daha çok yeni dövüşeceğim maçları düşüneceğim” diye konuştu.

Kır Çiçeklerinden atlet Nidanur Turhan ise, “Hem benimle aynı branşı yapmış bir insan olduğu, hem de olimpiyatlarda adı geçmiş ve benim antrenman yaptığım sahaya ismini verdiği için çok heyecanlıydım. Çok gurur duydum. O’nun sayesinde, birçok hatamı da düzelteceğim. Benim için çok güzel bir gündü. Antrenmanlarımda da farkındalık yaratacağını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

