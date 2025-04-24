Gençlik Koordinatörlüğü organizesinde keyifli buluşma

Kahta İlçe Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü bünyesinde düzenlenen etkinlik, Din Hizmetleri Uzmanı ve Gençlik Koordinatörü Bilal Hatipoğlu, manevi danışmanlar Abdulbaki Kuştepe ve Mustafa Çolak’ın organizasyonuyla gerçekleştirildi. Pikniğe İlçe Müftüsü Süleyman Turul başta olmak üzere vaizler, din hizmetleri uzmanları, Kur’an kursu öğreticileri ve manevi danışmanlar da katıldı.

Spor, bilgi ve kardeşlik bir aradaydı

Program boyunca öğrenciler futbol, halat çekme, bilgi yarışmaları gibi çeşitli etkinliklerle hem eğlendi hem de dayanışma duygusunu pekiştirdi. Özellikle takım çalışmasına dayalı etkinliklerde öğrencilerin gösterdiği uyum ve heyecan, organizasyonun amacına ulaştığını gösterdi.

Müftü Turul’dan öğrencilere teşekkür ve dua

Etkinlikte konuşan İlçe Müftüsü Süleyman Turul, hafızlık yolculuğunun sabır, sebat ve istikrar gerektirdiğine dikkat çekerek, bu zorlu süreci sürdüren öğrencilere moral vermenin önemine değindi. “Bugün burada sadece bir piknik değil, kardeşlik ve motivasyon buluşması gerçekleştirdik. Hafızlık eğitiminde başarılı olan öğrencilerimizi tebrik ediyorum, yolunuz açık olsun,” dedi.

Manevi rehberlik ve sosyal gelişim birlikte yürütülüyor

Organizasyonda görev alan manevi danışmanlar ise, öğrencilerin sadece akademik başarılarının değil, sosyal ve duygusal gelişimlerinin de desteklenmesinin önemli olduğunu belirtti. Bu tür etkinliklerin öğrenciler üzerinde olumlu etkiler bıraktığı ve motivasyonu artırdığı ifade edildi.

Kaynak : PHA