“Terörsüz Türkiye” ziyaretleri kapsamında köylerde konuşan Önat, tütün üretimi ve ticaretine ilişkin yol haritasını açıkladı

Tütün konusundaki devlet politikalarına ilişkin açıklamalarda bulunan İl Başkanı Önat, başlatılan yeni çalışmanın hem üretici hem de kamu maliyesi açısından kazanım sağlayacağını belirtti. Önat, “Tütünle ilgili başlattığımız çalışmada devletimiz, üreticimiz ve ticaretini yapan herkes memnun olacak. Devlet vergisini alacak, üretici mağdur olmayacak” dedi.

“Kayıt dışılık sona erecek, kalite korunacak”

Yeni sistemle birlikte tütün üretiminin kayıt altına alınacağını ifade eden Önat, “Tüccarın sattığı tütünün hangi tarlada, kim tarafından yetiştirildiği ve hangi doğrama atölyesinde işlendiği kayıt altına alınacak. Böylece üretimden tüketime kadar olan süreçte hem kalite korunacak hem de vergisiz ve kayıt dışı satışlar engellenecek” ifadelerini kullandı.

“Adıyaman tütünü milli değerimizdir”

Köylerdeki üreticilere hitaben yaptığı konuşmalarda Adıyaman tütününün bölge için sadece ekonomik değil, aynı zamanda kültürel bir değer olduğuna dikkat çeken Önat, bu ürünün korunması ve sürdürülebilir hale getirilmesi için atılan adımların titizlikle takip edildiğini vurguladı.

Kırsalda MHP mesajı: Güvenlik ve üretim el ele

Ziyaretlerinde sadece tarım ve ekonomi değil, güvenlik ve sosyal birliktelik mesajları da veren MHP Adıyaman İl Başkanı, “Terörsüz Türkiye” hedefinin yalnızca askeri değil, sosyal ve ekonomik istikrarla da mümkün olduğunu belirtti. Önat, kırsalda huzurun sağlanmasıyla birlikte üretim kapasitesinin artacağına ve gençlerin geleceğe daha umutla bakacağına inandıklarını kaydetti.

Kaynak : PHA