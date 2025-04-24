Ali Alagöz, Türkiye genelindeki seçkin öğretmenler arasında yer aldı

Öğrencileriyle yakaladığı başarılar ve fizik derslerindeki yetkinliğiyle tanınan Alagöz’ün, TÜBİTAK sınavlarında gösterdiği yüksek performans sonucu bu önemli göreve seçildiği öğrenildi. Alagöz, hem okulundaki öğretmenlik görevini sürdürecek hem de TÜBİTAK’ın bilim olimpiyatları için öğrenci yetiştiren danışman öğretmenler arasında yer alacak.

Bölgeden TÜBİTAK’a akademik destek

Kahta Borsa İstanbul Fen Lisesi, son yıllarda akademik başarılarıyla dikkat çeken eğitim kurumlarından biri olarak öne çıkıyor. Okul yönetimi, Ali Alagöz’ün TÜBİTAK kadrosuna seçilmesinin kurum adına da gurur verici olduğunu belirtti.

TÜBİTAK Bilim Olimpiyatları, fizik, kimya, biyoloji, matematik ve bilgisayar alanlarında düzenlenen ve lise düzeyindeki başarılı öğrencilerin yeteneklerini geliştirmeyi hedefleyen bir organizasyon olarak biliniyor. Öğrenci danışmanları, bu süreçte akademik rehberlik, bilimsel hazırlık ve sınav stratejileri konularında kritik roller üstleniyor.

“Bölge gençliği için büyük bir kazanç”

Eğitim çevreleri ve veliler, Kahta’dan böyle bir başarı çıkmasının gençler açısından ilham verici olduğunu vurgularken, Fizik Öğretmeni Ali Alagöz’ün hem Kahta’da hem de ülke genelinde daha fazla öğrenciye ulaşma imkânı bulacağını belirtiyor.

Kaynak : PHA