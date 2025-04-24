“Motosiklet tutkunları, doğaseverler ve gençler Adıyaman’da buluşacak”

Genel Kurul’da söz alan Milletvekili Alkayış, Adıyaman’ın kültürel ve sosyal hayatını canlandırmaya yönelik bu tür etkinliklerin önemine dikkat çekerek, “Adıyaman Valiliğimizin öncülüğünde düzenlenen Adıyaman Motofest, motosiklet tutkunlarını, doğa severleri ve gençlerimizi üç gün boyunca sürecek etkinliklerle buluşturacak” dedi.

“Adıyaman, üç gün boyunca festival coşkusuna sahne olacak”

Festival kapsamında motoshow gösterileri, kortej geçişleri, halk oyunları, drag yarışları ve sahne performanslarının yer alacağını belirten Alkayış, Adıyaman’ın bu üç günlük süreçte bir festival havasına bürüneceğini ifade etti.

“Şehrimizin tanıtımına katkı sunacak”

Adıyaman’ın yalnızca tarihi zenginliğiyle değil, sosyal ve kültürel yönüyle de güçlenen bir şehir olduğunun altını çizen Alkayış, bu organizasyonun kente yeni bir soluk getireceğini vurguladı. “Bu festival, hem tanıtım açısından önemli bir fırsat sunacak hem de gençlerimize yeni ufuklar açacaktır” diyen Alkayış, tüm hemşehrilerini ve Türkiye’nin dört bir yanındaki vatandaşları Motofest coşkusuna ortak olmaya çağırdı.

“Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum”

Konuşmasının sonunda festivalin düzenlenmesinde emeği geçen başta Adıyaman Valiliği olmak üzere tüm paydaşlara teşekkür eden Mustafa Alkayış, TBMM Genel Kurulu’nu saygıyla selamladı.

Kaynak : PHA