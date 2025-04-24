Depreme Ameliyat Masasında Yakalandı, Kediyi Bagajda Operasyonla Kurtardı

Vetİstanbul Veteriner Kliniği’nde görev yapan Ezgi Turhan, Perre Haber Ajansı’na yaptığı açıklamada, depremin yaşandığı sırada Lila isimli kedinin kısırlaştırma ameliyatının son aşamasında olduğunu belirtti. “Sarsıntıyı hissettiğim anda Lila’yı kucağıma aldım. Ardından ameliyat ekipmanlarını da toparlayarak dışarı çıktık. Lila’nın sahiplerinin arabasının bagajında operasyonu tamamladık. Yaklaşık 10 dakika içinde müdahaleyi başarıyla bitirdik,” dedi.

İstanbul'da 6.2 büyüklüğünde deprem: Paniğe neden oldu

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, 23 Nisan günü saat 13.58’de Marmara Denizi açıklarında meydana gelen depremin büyüklüğü 6.2 olarak kaydedildi. Deprem İstanbul’un birçok ilçesinde yoğun şekilde hissedildi. Sarsıntı, başta Tekirdağ, Kocaeli ve Yalova olmak üzere çevre illerde de etkili oldu.

Depremin ardından çok sayıda artçı sarsıntı kaydedildi. İlk 24 saat içinde 15’i aşkın artçı yaşandı.

“O korku geri geldi”

Ezgi Turhan, 6 Şubat 2023’te Kahramanmaraş merkezli depremde ailesinin Adıyaman’da olduğunu belirterek, İstanbul’daki sarsıntının kendisinde o anları yeniden yaşattığını söyledi. “Adıyaman’daki o felaketin acısı hâlâ taze. Bugün burada yaşadığımız deprem, o anı yeniden hatırlattı. Ama bu kez bir canı daha kurtarmak zorundaydım,” dedi.

Veterinerlik camiasından destek mesajları

Ezgi Turhan’ın soğukkanlı müdahalesi sosyal medyada da yankı buldu. Meslektaşları ve hayvan severler, Turhan’a “kahraman veteriner” diyerek destek mesajları paylaştı.

Kaynak : PHA