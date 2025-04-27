Adıyaman'da Sınav Yoğunluğu

Adıyaman merkez ve ilçelerinde kurulan sınav merkezlerinde binlerce öğrenci bursluluk hakkı kazanabilmek için ter döktü. Sınava katılan öğrenciler; 5, 6, 7, 8’inci sınıf ile hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11’inci sınıf düzeylerinde yarıştı. Sınav boyunca salonlarda sessizlik hakim olurken, okul bahçelerinde ise öğrencilerini bekleyen velilerin heyecanı yüzlerinden okundu.

Aileler, çocuklarının sınavdan başarılı çıkmaları için ellerinden gelen desteği verdiklerini belirtirken, bazı veliler dualar ederek sınav salonlarının önünde uzun süre bekledi.

Bursluluk Sınavı Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

MEB tarafından yayımlanan 2025 İOKBS başvuru ve uygulama kılavuzuna göre, bursluluk sınavı sonuçları 30 Mayıs 2025 tarihinde açıklanacak. Öğrenciler ve veliler, sonuçlara www.meb.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve doğum tarihleriyle erişebilecekler.

Sınava Türkiye Genelinde 1 Milyondan Fazla Başvuru

Bu yıl düzenlenen İOKBS’ye Türkiye genelinde 1 milyon 23 bin 577 öğrenci başvurdu. Sınav, 824 yurt içi ve 2 yurt dışı merkezde, toplam 3 bin 691 okul ve 55 bin 748 salonda sorunsuz bir şekilde tamamlandı.

Adıyaman’da da sınav saatlerinde okul çevrelerinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, veliler sıcak havaya rağmen çocuklarının başarısı için okul önlerinde sabırla bekledi.

Sonuçlar Nasıl Sorgulanacak?

Sınav sonuçları açıklandığında öğrenciler:

www.meb.gov.tr internet sitesine giriş yapacak,

T.C. kimlik numarası ve doğum tarihi bilgilerini girerek sonuçlarını sorgulayabilecek,

Sonuç ekranında doğru ve yanlış cevap sayıları ile toplam puan bilgilerine ulaşabilecekler.

Başarılı olan öğrenciler burs almaya hak kazanacak ve süreç içinde gerekli kayıt işlemleri başlatılacak.

İOKBS 2025 Sonuç Ekranı

Kaynak : PHA