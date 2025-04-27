Türkiye’nin dört bir tarafında motosiklet sevdalılarını buluşturan ve bugün büyük bir coşkuyla başlayan Motofest’te kamp ateşinin yakılmasının ardından Adıyaman Valisi Osman Varol, AK Parti Adıyaman Milletvekilleri Doç.Dr.İshak Şan, Mustafa Alkayış,STK temsilcileri, vatandaşlar ve motorcuların katılımıyla start verildi.

İlk olarak Adıyaman Valiliği önünde önünde toplanan motosiklet tutkunları, Atatürk Bulvarı'ndan Beşpınar Mesire Alanı'na doğru kortej düzenledi.

Etkinliğe özel motosiklet kıyafeti giyerek korteje katılan Vali Varol, güzergah boyunca vatandaşları selamladı.

Beşpınar Marina alanında spor, müzik ve eğlenceyi bir arada sunan Motofest birbirinden renkli etkinliklere ev sahipliği yaptı.

İlki gerçekleştirilen MOTOFEST'in ikinci gününde ünlü sanatçı Kıraç konseri, motosow, akrobasi ve halk oyunları gösterileri ile izleyenleri büyülerken, binlerce kişinin katıldığı etkinlikte seslendirdiği birbirinden güzel eserleri ile MOTOFEST’te coşku ve renk katan ünlü sanatçı Kıraç, geceye damgasını vurdu.

MOTOFEST’e emek veren, katkıda bulunan firmaları ve katılımcılara teşekkür eden Adıyaman Valisi Osman Varol, “Motosiklet kullanırken güvenlik en öncelikli konumuz. Mutlaka koruyucu ekipman kullanarak sürüş yapmalıyız. Omuz, dirsek ve sırt korumalı montlar, sağlam kasklar gibi koruyucu ekipmanları eksiksiz kullanmak hayati önem taşıyor. Biz de tüm gençlerimize ve motosiklet tutkunlarına bu konuda farkındalık kazandırmaya çalışıyoruz. Ben de motosiklete binerken tüm koruyucu ekipmanlarımı eksiksiz şekilde kullanıyorum. Misafirlerimize ücretsiz Nemrut Dağı turları, doğa yürüyüşleri gibi farklı aktiviteler düzenledik. Beşpınar Marina alanında 3 gün boyunca spor, müzik ve eğlenceyi bir arada sunarak Türkiye’nin dört bir tarafında motosiklet sevdalılarını buluşturan ve ilimizin tanıtımına büyük katkı sağlayan Motofest’e destek ve katkı veren sponsorlarımıza ve katılımlarıyla etkinlik alanını hınca hınç dolduran Adıyamanlı hemşehrilerimize çok teşekkür ediyoruz.”şeklinde konutşu.

Kaynak : PHA