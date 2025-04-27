23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın hemen ardından "23 Nisan Umuduyla: Filistinli Çocuklar ve Tüm Dünya İçin: Barışa Bir Şans Verin" temasıyla gerçekleştirilen etkinlikte, çocuklar sessiz bir yürüyüş yaptı, minik kalplerinden gelen duaları ve umutlarını balonlarla gökyüzüne bıraktı.

Sessiz Yürüyüş ve Anlamlı Mesajlar

Yetişkinler, savaşların yarattığı duyarsızlığa dikkat çekmek amacıyla at gözlükleri takarken, ağızlarına bant takarak sessiz protesto gerçekleştirdi. Çocuklar ise "Çocuklar Ölmesin", "Barış İstiyoruz", "Filistinli Çocukların Yanındayız" yazılı dövizler taşıyarak park içinde sessiz bir yürüyüş yaptı. Sessizlik, etkinliğin en güçlü mesajı olarak öne çıktı.

Yürüyüşün ardından, çocukların Filistinli kardeşlerine yazdığı mektuplar ve barışı simgeleyen oyuncaklar, biberonlar ve kitaplar toplu şekilde parkta sergilendi. Ardından çocuklar yazdıkları umut dolu duaları ve mektupları, renkli balonlara bağlayarak Eğriçay Parkı semalarına bıraktı.

“Ya Rabbim, Bu Ateşe Bir Su Dökmek Nasip Et”

Etkinlik kapsamında Perre Haber Ajansı mikrofonlarına konuşan grup temsilcisi Eyüp Güneş, duygularını şu sözlerle ifade etti:

"Biz yüreği yangın yeri olan Müslümanlarız. Aynı zamanda tüm insanlığın ortak vicdanına sesleniyoruz. Derdimiz, davamız, duamız bu çocuklar ölmesin artık. Bu çocuklar ölmesin artık. Ve son sözüm: Ya Rabbim, Rabbim bu ateşe bir su dök. Amin."

Çocukların Dilinden Barış Duaları

Etkinlikte minik katılımcılar da duygularını şu şekilde dile getirdi:

Bir çocuk: “Çocuklar için çok üzülüyoruz. Savaşın hemen bitmesini ve onların eski hayatlarına dönmesini istiyoruz. Devlet büyüklerimizden de onlara yardım etmelerini rica ediyoruz."

Bir diğer çocuk: “Filistinli kardeşlerimizin durumu çok acı verici. Burada elimiz kolumuz bağlı durmadık, etkinliğimizi gerçekleştirdik. Allah onları korusun. Biz onların arkasındayız, bilsinler.”

Başka bir çocuk: “Filistin’deki çocukları seviyorum. Onlar da mutluluğu hak ediyor. Ağlamasınlar, üzülmesinler. Onlara yardım et Allah’ım."

Bir diğer çocuk: “İsrail’i Filistin’den uzak tut.”

Bir başka çocuk: “Ben Filistin için boykot yapıyorum.”

Çocuklardan birinin seslendirdiği şiirli dua ise etkinliğin en duygusal anlarından biri oldu:

"Allah'ım benim kalbimde bir burukluk var bugün.

Uzaklarda küçük arkadaşlarım ağlıyormuş.

Onlar da benim gibi gülmek isterlerdi, savaş olmasaydı.

Bombalar yerine oyuncak sesleri olsaydı.

Anneleri onlara sımsıkı sarılsaydı.

Ne olur Allah'ım, kötü şeyler bitsin artık.

Çocuklar gülsün, gözlerinden yaş akmasın.

Onların da bizim gibi balonları olsun.

Gökyüzüne uçursunlar tıpkı bizimki gibi.

Sen bütün çocukları seversin biliyorum.

Onları koru Allah'ım. Onlara barış ver. Amin."

Eyüp Güneş: “Vicdana Mesaj Gönderdik”

Etkinlik sonunda Perre Haber Ajansı’na özel röportaj veren Eğitimci Eyüp Güneş, etkinliğin amacı ve yapılan çalışmaları şu sözlerle anlattı:

“Bugün çok anlamlı bir etkinlik gerçekleştirdik. Gönüllülük esasıyla gece gündüz burada bizimle olan tüm gönüldaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. Ağır imtihanlardan geçiyoruz. Filistin gibi yıllardır kanayan yaralarımız var. Devlet yetkililerinin suskunluğuna ve yetişkinlerin duyarsızlığına tepki göstermek amacıyla sembolik metaforlar kullandık.

Çocuklar Adıyaman’dan Filistinli kardeşlerine oyuncakları, biberonları ve dua mektuplarıyla 'Biz buradayız, sizinleyiz' dedi. Muhakkak iyilik galip gelecek. Siz sadece nerede durduğunuza dikkat edin.”

Güneş, etkinlikte at gözlükleri ve ağız bantları ile yapılan yürüyüşe de değinerek:

"Sessiz bir yürüyüş gerçekleştirdik. Çocuklarımızın elinde oyuncaklar, kitaplar, biberonlar vardı. Bunların her biri, medyaya, kamuoyuna ve vicdanlara gönderilmiş bir mesajdı. Etkinliğimizde slogan atmadık, sessizliğin gücünü kullandık. Ardından oyuncaklarımızı, karanfillerimizi ve dualarımızı Filistinli kardeşlerimize gökyüzüne gönderdik," ifadelerini kullandı.

Eyüp Güneş, sözlerini “Ben bir öğretmenim, dua eden ve dua bekleyen biriyim” diyerek tamamladı.

Kaynak : PHA