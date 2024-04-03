Devir teslim için Büyükşehir Belediyesi önünde bir tören düzenlendi. Törene AK Parti Malatya Milletvekili Abdurahman Babacan, Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, AK Parti İl Başkanı Namık Gören, belediye meclis üyeleri, Büyükşehir Belediyesi çalışanları ile kalabalık bir vatandaş topluluğu katıldı.

Başkan Er: Bizim yapacak çok işimiz var

Büyükşehir Belediyesi önünde vatandaşlara seslenen Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, vatandaşların göstermiş olduğu teveccühten dolayı teşekkür etti. Başkan Er, “Çok kıymetli vekillerim, belediye başkanlarım, personellerim ve kıymetli Malatyalılar, sizleri sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Allah’ın selamı üzerinize olsun. Böyle bir günde beni karşılama nezaketinizde bulundunuz. Allah’a hamd olsun çok güzel bir seçim dönemi geçirdik. Ben AK Parti ve Cumhur ittifakı adayıyım ama bir belediye başkanı olarak tüm Malatya’nın belediye başkanıyım. Hemşehrilerimden bize oy versin vermesin, biz tüm Malatya’nın belediye başkanı olacağız. Şunu Malatya halkı hiçbir zaman unutmasın, oylarıyla emanet ettikleri şehrimize sahip çıkacağız. Emanete ihanet edilmesine asla müsaade etmeyeceğim. Malatya’ya şu sözü verdik, ‘çok çalışacağız, işimiz gücümüz Malatya, bana ve ekibime durmak yok yorulmak yasak’ dedik. İnşallah gerek şahsım gerekse de belediyedeki mesai arkadaşlarım, inşallah verdiğimiz sözleri hakkıyla yerine getireceğiz.

Kıymetli kardeşlerim bir emanet bize teslim edildi. Biz de bu emanete sahip çıkacağız. Emanete ihanete asla müsaade etmeyeceğiz. Allah’ın izniyle bunun lafta olmadığını da herkes görecektir. Emanete sahip çıktığımızı, nasıl bir çalışma performansı sergilediğimizi, herkes görecektir.

Değerli kardeşlerim bizim seremoni ile devir teslim ile kaybedecek vaktimiz yoktur. İnşallah yarın (4 Nisan Perşembe Günü) saat 15.00’de belediye içindeki giriş katında tebrikleri kabul edeceğiz. Müsait olan Malatyalı hemşehrilerimi saat 15.00’den itibaren bekliyoruz. Çünkü bizim yapacak çok işimiz var. O nedenle günlerce, haftalarca ve aylarca bunu sürdüremeyiz.

Büyükşehir Belediyesi önünde beni karşılayan herkese canı gönülden teşekkür ediyorum. Bizimle hemhal oldunuz, Allah’a emanet olun. Yarın müsait olan Malatyalı hemşehrilerimizi bekliyoruz” şeklinde konuştu.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er’in konuşmasının ardından AK Parti Malatya Milletvekili Abdurrahman Babacan da Malatyalılara desteklerinden dolayı teşekkür etti. Milletvekili Babacan, “Kıymetli Malatyalılar Allah razı olsun teveccüh gösterdiniz. Malatya en zor zamanlarını yaşıyor, tıbbi terimle Malatya yoğun bakımda. En kısa zamanda Malatya’mızı ayağa kaldırmak için gecemizi gündüzümüze katacağız. Biz biliyoruz ki bu şehrin hem fiziken toparlanmaya, hem sosyolojik olarak hem de psikolojik olarak toparlanmaya ihtiyacı var. Önümüzdeki dönemde Büyükşehir Belediye Başkanımızın koordinasyonunda merkez ilçe belediyelerimiz ve diğer ilçe başkanlarımız ile birlikte ve işin Ankara ayağını da bizler sonuna kadar takip edeceğiz. Deprem bölgesinde Malatya sizlerin teveccühü ile birinci sırada ve Türkiye genelinde beşinci sırada. Bu sonucu tabi ki başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere bakanlarımıza da sunacağız. Malatya en zor zamanında AK Parti’mize ve Sayın Cumhurbaşkanımıza sahip çıktıysa bundan sonra önümüzdeki 5 yıl boyunca biz Ankara’nın bütün kaynaklarını da, Ankara’daki bütün gücümüzü de Malatya’ya bir pozitif ayrımcılık olarak sonuna kadar diğer vekil arkadaşlarımızla peşinatımızı da alacağız inşallah. Biz Malatyalılar olarak en zor zamanında, şehir bu kadar yıkılmışken Reise sahip çıktık, başkanlarınıza sahip çıktınız Allah hepinizden razı olsun. Şimdi de bunun karşılığını Ankara verecek. Seçimde emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası önünde düzenlenen törenin ardından Büyükşehir Belediye Başkanlığı makamına geçen Başkan Sami Er, başkanlık mührünü ve şehrin anahtarını Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Latif Okyay’dan teslim aldı.



Kaynak : PHA