Bölgede tanınan Şef Sinan Yılmaz ile mekânın sahibi Ömer Alpaydın, yöreye has bilinen melhute ve balcane dev yemeklerine özgün dokunuşlar yaparak yemekleri Kâhta'ya has kebaplar hâline getirdiler.

İlkin yörede sevilen yemeklerden biri olan melhute saatlerce odun ateşinde güveç içinde pişen kuzu inciklerle bir araya getirildi. Daha sonra yemek sunuma hazır hâle getirildi.

Ardından yörede çok sevilen bir yemek olan balcane dev tereyağlı kuşbaşı ile bir araya getirildi ve birtakım küçük dokunuşlarla yemek sunuma hazırlandı.

Yemeklerin tadına bakan misafirler yemeklere tam puan verdi. Programın sonunda yemeklerle ilgili olarak konuşan Şef Sinan Yılmaz, “Yıllardır geleneksel yemeklerimizi geleceğe nasıl taşıyabiliriz, bu lezzetleri çocuklarımızla nasıl buluşturabilir konusu üzerinde kafa yoran biriyim. Bu konuyu Ömer Ustam ile de paylaştım. Sağ olsun onlar da bugün mekânlarını bize açtılar. Bizler de size böyle bir deneyim yaşattık. Beğenmenize de çok sevindik” dedi.

Mekân Sahibi Ömer Usta ise, “Sinan Şefim ile böyle bir deneyimi mekanımızda sizlerle buluşturduğumuz için işletme olarak biz de memnun olduk. Bu yemeklerimizi Kasabım Ömer Kebabı veya Kâhta Kebabı isimleriyle çok yakında müşterilerimizle önceden belirlediğimiz bir günde her hafta buluşturacağız” dedi.

