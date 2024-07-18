Siyasetçi Mehmet Vural, Süleyman Arif Emre’nin vefat yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayımlayarak, Emre'nin çok yönlü kişiliği ve siyasete kattığı değerleri vurguladı. Vural, "Süleyman Arif Emre, Adıyaman’ımızın bir değeridir. 1950’li yıllarda avukatlık mesleği ile siyasi hayatına başlamıştır ve Adıyaman ilimizin ilk avukatıdır. Uzun yıllar Sıratut Mahallesi’nde yaşamış, Adıyaman milletvekili olarak hizmet etmiştir" dedi.

Mehmet Vural, Süleyman Arif Emre’nin Adıyaman ve Türkiye için büyük katkılar sağladığını belirtti. Vural, "Kıbrıs Barış Harekatı sırasında kabinede devlet bakanı olarak görev yapmış, meclis başkanlığı gibi önemli görevlerde bulunmuştur. Aynı zamanda iyi bir şair, yazar, hukukçu ve fikir insanıydı. Yazdığı 'Siyasette 35 Yıl' kitabı, Türk siyaset tarihinin son 50 yılını kayıt altına alan önemli bir eserdir" ifadelerini kullandı.

Vural, Süleyman Arif Emre’nin isminin Adıyaman’da yaşatılması gerektiğini belirterek, "Böylesine önemli bir değerin isminin Adıyaman ilimizde yaşatılması gerekir. Sümerbank’ın, Atatürk Bulvarı’nın, Et Balık Kurumu’nun, Süt Fabrikası’nın, Çimento Fabrikası’nın açılışında emeği olan bir devlet adamıdır. Bu değerlerimizin isimlerini günümüzde yaşatamıyoruz" şeklinde konuştu.

Vural, Süleyman Arif Emre’nin genç nesillere tanıtılması gerektiğini vurguladı. "Üstat Necip Fazıl Kısakürek ile birlikte Osman Yüksel Serdengeçti ve Süleyman Arif Emre önemli bir mücadelenin kahramanlarıdır. Bugün Osman Yüksel Serdengeçti’yi ne kimse biliyor, ne de anıyor. Genç nesillerimize bu tür değerlerimizi tanıtmak, geçmişimizi bilmek ve geleceğe köprü kurmak için önemli" dedi.

Süleyman Arif Emre, 21 Temmuz Pazar günü Karacaahmet Mezarlığı’ndaki kabri başında, vefatının 5. sene-i devriyesinde dualarla anılacak. Vural, "Süleyman Arif Emre’yi kabri başında anacağız. Allah mekanını cennet eylesin" diyerek tüm sevenlerini ve Adıyaman halkını anma törenine davet etti.

Kaynak : PHA