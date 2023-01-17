Türkiye’nin dört bir yanındaki okullarda eğitim gören gönüllü öğrenciler, proje aracılığıyla yetim kardeşlerine destek oluyor.

Okul öncesi eğitim kurumları, ilkokul, ortaokul, lise ve özel okullardaki öğrencilerin katılabildiği “İyilikte Yarışan Sınıflar” projesi devam ediyor. İHH’nın Milli Eğitim Bakanlığı ve Eğitim-Bir-Sen ile ortaklaşa düzenlediği proje, onuncu yılına girdi. Proje vesilesiyle bugüne kadar 1 milyonu aşkın gönüllü öğrenci, binlerce yetim kardeşine destek oldu. Öğrenciler, Türkiye dâhil dünyanın 49 farklı ülke ve bölgesine iyiliklerini ulaştırdı.

49 ülkeden istediklerini seçebiliyorlar

Projeye katılmak isteyen gönüllü öğrenciler, İHH’nın Yetim Sponsorluk Sistemi kapsamındaki 49 ülkeden dilediklerini seçebiliyor. Sponsorluk süreci başlatıldıktan sonra sınıflar adına eşleştirilen yetimlerin ülkesi, adı, yaşı ve fotoğrafını içeren “Yetim Özet Bilgi Formu” posta veya e-posta ile İHH tarafından her sınıfa gönderiliyor. Proje, Milli Eğitim Bakanlığı’nın onayıyla sürdürülüyor.

“Proje gönüllülük esasına dayanıyor”

Projeyle ilgili açıklamalarda bulunan İHH Yetim Çalışmalarından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Reşat Başer, 81 ilde uygulanan projenin yardımlaşma ve paylaşma bilincinin artmasına katkı sağladığını belirtti. Başer, sözlerine şöyle devam etti: “Projenin öğrenci, öğretmen, idareci ve veliler bazındaki etkilerini ele alan raporları düzenli olarak paylaşıyoruz. Bu projenin, destek alan yetim çocuklarımıza olduğu gibi destek veren öğrencilerimize, organize eden öğretmenlerimize ve ailelere de olumlu yansımaları olduğunu raporlarda gözlemliyoruz. Projeye katılım tamamen gönüllülük esasına dayanıyor. Türkiye’nin dört bir yanında olumlu geri dönüşler alıyoruz. İyilik yaygınlaştıkça dünyamız güzelleşecek.”

“150 milyondan fazla yetim var”

Yetim çocukların insan tacirleri, organ mafyaları ve misyoner kuruluşlar gibi tehlikelerin hedefi durumunda olduğunu belirten Başer, “Bu çocukların sorumluluğu bütün insanlığa aittir” dedi. İHH’nın, yetimlerin geleceği için etkili, planlı ve programlı bir faaliyet takvimi yürütmenin gerekliliğinden yola çıkarak yetim destek çalışmalarını başlattığını söyleyen Başer, “Birleşmiş Milletler verilerine göre dünyada 150 milyondan fazla yetim ve öksüz çocuk var. Her yıl yüz binlerce çocuk savaş, afet, hastalık, kaza gibi nedenlerle yetim kalıyor. Milyonlarca yetim sokaklarda yaşıyor, binlerce sahipsiz çocuk organ mafyaları tarafından kaçırılıyor, dünyanın bazı bölgelerinde çocuklar savaşmaya zorlanıyor. İHH İnsani Yardım Vakfı’nın yaptığı yetim çalışmalarının temel amacı, yaşamını tek başına idame ettiremeyen yetimlere, kendi ayakları üzerinde duracak yeterliliğe ulaşıncaya kadar destek olmak, eğitimlerini sağlamak ve onları aile şefkati ile hayata hazırlamaktır” dedi.

