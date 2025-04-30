Vali Osman Varol, Kayaönü köyü sınırları içerisinde yer alan ve yapımı devam eden 135 Çelik konstrüksiyonu inceledi. Adıyaman İl Özel İdaresi Genel Sekreter Sami Işık’ın eşlik ettiği Vali Varol, 27 köy için İndere Kalıcı Deprem Konutlarının batı tarafında bulunan Kayaönü köyü sınırları içerisinde ortak bir alanda Çelik konstrüksiyondan yapılmakta olan 135 kırsal konutu inceleyerek devam eden çalışmalar hakkında yüklenici firma yetkililerinden bilgiler aldı.

Kırsal alanda yaşam alanı oluşturduklarını aktaran Vali Varol, “Tamamlandığında konumu ve mistik havasıyla gerek iç ve dış tasarımları gerekse de mimari yapıları ve çevre düzenlemeleriyle kırsalda yaşam kalitesini artıracak köy evlerimizin vatandaşlarımıza hayırlı ve uğurlu olmasını diliyoruz.”dedi.

Kaynak : PHA