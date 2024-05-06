Alınan bilgiye göre kaza, öğle saatlerinde İslahiye-Hatay karayolunun 20'nci kilometresinde meydana geldi.

Hatay yönünde ilerleyen minibüs ile beton mikseri çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile hurdaya dönen minibüs şarampole devrildi. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada İlk belirlemelere göre minibüsteki 8 kişi öldü, 11 kişi de yaralandı.

Vali Çeber: Ölenlerden 7’si kadın

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, İslahiye ilçesinde TIR ile minibüsün çarpıştığı, 8 kişinin öldüğü kazanın ardından yaralıları tedavi gördükleri İslahiye Devlet Hastanesi’nde ziyaret etti.

Yaralıların ziyareti sonrası gazetecilere değerlendirmede bulunan Vali Çeber, ölenlerden 7’sinin kadın olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

"İslahiye ilçesinden Yeşilyurt köyüne giden köy dolmuşumuz var. Şoför dahil 19 yolcusu ile beraber köye dönerken Beton mikseri karşı tarafa geçerek bu dolmuşa çarpıyor. Maalesef 8 vefatımız var. Bunların 7’si kadın, 1’i erkek, 2’si de aynı zamanda öğrenci. 11 de yaralımız var. 2 şoför de tabi haliyle yaralı ancak hafif yaralı"

"Yaralılardan 2’sinin durumu ağır"

Vali Kemal Çeber,"Onların sevki görünüyor Gaziantep merkeze ve 4 hastamızın Gaziantep’e sevki gerçekleştirildi. Süreçle ilgili adli ve idari soruşturmalar başladı. Rabbim vefat edenlere rahmet eylesin. Yaralılarımıza Allah acil şifalar versin. Şu anda gözaltı yok. Olayla ilgili herkes bizim gözetimimiz altında. Sürücüler yaralı tedavileri sürüyor. Bu süreçten sonra gözaltı işlemi olacak" diye konuştu.

"Beton mikseri karşı şeride geçmiş"

Yapılan ilk incelemede beton mikserinin karşı şeride geçip köy minibüsüne çarptığını belirten Vali Çeber,"Aracın hızı, tekerlek izleri hepsi arkadaşlarımız tarafından değerlendiriliyor.

Ancak ilk kanaat TIR’ın oldukça hızlı olduğu yönünde, kontrolünü kaybettiği yönünde. Ama onun dışında yol hasarları ve yol kusurları da üzerinde durulacak. Kaza ile ilgili de Hatay’dan İslahiye’ye gelirken TIR, kaza yerinde kontrolü kaybediyor ve karşı şeride geçiyor. Bunların tekerlek izleri mevcut. Karşı şeritte kendi yolunda devam eden köy dolmuşuna çarpıyor" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Gaziantep’in İslahiye ilçesinde beton mikseri ile minibüsün çarpıştığı kazaya ilişkin İslahiye Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldığını belirtti. Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gaziantep'in İslahiye ilçesinde beton mikseri ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Kazayla ilgili İslahiye Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmış olup, 3 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir" ifadelerini kullandı.



Kaynak : PHA