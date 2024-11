Sınır Ötesi Operasyon Sinyali

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin güvenliği için sınır ötesi operasyonların her zaman gündemde olduğunu belirterek, “Tehdit hissedersek her an sınır ötesi operasyonlarımıza başlayacak hazırlığımız mevcut” dedi. Suriye’nin kuzeyindeki istikrarsızlığın ve terör örgütlerinin varlığının Türkiye için ciddi bir güvenlik riski oluşturduğunu vurgulayan Erdoğan, “Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Ancak oradaki terör bataklığını kurutmadan tam anlamıyla güvenliği sağlamak mümkün değil” ifadelerini kullandı.

İsrail’e Sert Tepki: “Zulmün Karşısında Olmak İçin İnsan Olmak Yeterli”

Erdoğan, İsrail’in Gazze ve Lübnan’daki saldırılarına ilişkin sert eleştirilerde bulunarak, “Zulmün karşısında olmak için insan olmak yeterlidir. İsrail’in soykırım girişimine karşı en güçlü tepkiyi veren ülke Türkiye’dir. Bu konuda Birleşmiş Milletler'de İsrail’e yönelik silah ve mühimmat sevkiyatının engellenmesi için başlattığımız girişime 52 ülke ve 2 uluslararası kuruluş destek verdi” dedi.

Erdoğan, Batılı ülkelerin bu konuda sessiz kalmasını eleştirerek, “Çırpınan Filistinli çocukların feryatları karşısında yürekleri titremeyenlerle ortak bir paydada buluşmamız mümkün değil” şeklinde konuştu. Ayrıca Filistin Devleti’nin tanınması ve İsrail’e yönelik ticari kısıtlamaların artırılmasının önemine vurgu yaptı.

İklim Zirvesi ve Türkiye’nin Çevre Duyarlılığı

Azerbaycan’da düzenlenen Dünya Liderleri İklim Zirvesi’ne katılan Erdoğan, Türkiye’nin iklim değişikliğiyle mücadelede attığı adımları anlattı. Yenilenebilir enerjide Avrupa’da beşinci, dünyada ise 11’inci sırada yer aldıklarını belirten Erdoğan, “Sıfır Atık Hareketi, küresel bir projeye dönüştü ve bu konuda uluslararası liderlik yapıyoruz” dedi.

Erdoğan, iklim değişikliğiyle mücadelede kaynakların verimli kullanılması gerektiğini ifade ederek, “Sadece birkaç ülkenin çabası yeterli değil. Küresel bir seferberlik şart” ifadelerini kullandı. Ayrıca ağaçlandırma projeleri ve su idaresine yönelik çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Trump Yönetimi ile İlişkiler

ABD Başkanı Donald Trump ile geçmişte kurulan yakın ilişkilere değinen Erdoğan, yeni dönemde de iki ülke arasında iş birliğinin devam etmesini temenni etti. “Trump yönetimi, ekonomiyi öncelikli hedeflerinden biri olarak görüyor. Türkiye de yatırım fırsatları sunan bir ülke. Özellikle enerji, altyapı ve teknoloji alanlarında yeni iş birliklerini geliştirebiliriz” dedi.

Belediyecilik Eleştirisi: “Konser Belediyeciliği Yapmadık”

Erdoğan, yerel yönetimlerin hizmet odaklı çalışması gerektiğini vurgulayarak, “Ben belediye başkanlığı yaptım, ama konser belediyeciliği yapmadım. Şehirlerin altyapı ve üstyapısını donattık. Şimdi İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde durum felaket” dedi. Kamu kaynaklarının israf edilmesine yönelik eleştirilerde bulunan Erdoğan, “Kamu kaynaklarını hoyratça kullananlardan, yandaşlarına sermaye edenlerden hesabını hukuk önünde sorarız” ifadelerini kullandı.

İsrail ile Ticaret İddialarına Cevap

Erdoğan, Türkiye’nin İsrail ile ilişkilerini tamamen kestiğini belirterek, “Ticaret dahil tüm ilişkilerimizi sonlandırdık. Bizim bu konuda samimi gayretimizi milletimiz ve dünya biliyor. İftiracılara cevabımızı halkımıza anlatmaya devam edeceğiz” dedi.

Zulmün Karşısında İnsanlık İttifakı

Erdoğan, Filistin davasında Arap ülkeleri ve Türk devletleriyle birlikte hareket edilmesi gerektiğini vurgulayarak, “İnsanlık ittifakını genişletmek ve tek ses olmak için çalışıyoruz. Kaybedilen zamanı telafi ederek bu zulme karşı daha güçlü adımlar atmalıyız” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin Geleceği: Birlik ve Beraberlik

Erdoğan, muhalefetin gündelik siyasi rantlarla uğraştığını ifade ederek, “Biz uzun vadeli politikalar geliştiriyoruz. İç cephemizi sağlam tutarak teröre ve bölücü faaliyetlere göz açtırmayacağız” dedi. Erdoğan, birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekerek, “Bizi bölmeye çalışanlara karşı bir ve bütün olarak cevap vermeliyiz” şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamaları, Türkiye’nin bölgesel ve küresel meselelerde izlediği kararlı duruşun bir kez daha altını çizdi. Hem uluslararası arenada hem de yurtiçinde önemli mesajlar içeren bu açıklamalar, önümüzdeki dönemde Türkiye’nin politikalarının yönünü belirleyecek nitelikte.

Sınır Ötesi Operasyon İçin Hazırlık Tamam

Gazze Katliamı ve Türkiye’nin Kararlı Tutumu

İklim Zirvesi: Türkiye’nin Çevre Duyarlılığı

Azerbaycan’ın ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Liderleri İklim Zirvesi’nde konuşma yapan Erdoğan, Türkiye’nin iklim değişikliğiyle mücadeledeki rolünü anlattı. “Sıfır Atık Hareketi, küresel ölçekte bir projeye dönüştü ve bu girişimin yaygınlaştırılması için çalışıyoruz” diyen Erdoğan, yenilenebilir enerji ve su yönetimi alanlarında kaydedilen ilerlemelere dikkat çekti.

Erdoğan, “Yenilenebilir enerjide Avrupa’da beşinci, dünyada ise 11’inci sıradayız. Her 11 Kasım’ı Milli Ağaçlandırma Günü ilan ettik ve milyonlarca fidanı toprakla buluşturduk. Bu çabalarımız iklim değişikliğiyle mücadelede kararlılığımızın göstergesidir” dedi.

Türkiye-ABD İlişkileri: Trump Döneminden Umutlu Mesajlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ile ilişkilerin gelişmesi için yeni döneme dair umutlu mesajlar verdi. “Türkiye, stratejik coğrafi konumu ve yatırım fırsatlarıyla güçlü bir partnerdir. Trump yönetiminin ekonomi odaklı politikalarıyla, enerji, altyapı ve teknoloji alanlarında yeni iş birliklerini geliştirmemiz mümkün” ifadelerini kullandı.

Erdoğan ayrıca, Elon Musk ile Türkiye’de yapılan görüşmelerin teknoloji iş birlikleri açısından önem taşıdığını belirtti. “Teknoloji tek başına ilerleyeceğiniz bir alan değil, mutlaka bazı iş birliklerine ihtiyacınız oluyor. Musk ile bu konuda adımlar atılabilir” dedi.

Belediyecilik Eleştirisi: “Konser Belediyeciliği Yapmadım”

Erdoğan, yerel yönetimlerin hizmet odaklı çalışması gerektiğini vurgulayarak, “Ben belediye başkanlığı yaptım ama konser belediyeciliği yapmadım. İstanbul’un çöp, çukur, çamur sorunlarını çözdük. Ancak bugün büyükşehirlerdeki durum felaket” dedi. Kamu kaynaklarının etkin kullanılmadığına dikkat çeken Erdoğan, “Kamu kaynaklarını hoyratça kullananlardan ve yandaşlarına aktaranlardan hesabını hukuk önünde sorarız” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin Filistin Desteği ve İsrail İle Ticaret İddiaları

Erdoğan, Türkiye’nin İsrail ile tüm ilişkilerini kestiğini belirterek, “Biz İsrail ile ticareti ve ilişkileri tamamen durdurduk. Bu konuda samimi çabalarımızı dünya da görüyor” dedi. Erdoğan, muhalefetin bu konuda yaptığı eleştirileri ise “iftira ve yalan” olarak nitelendirdi.

Brezilya’daki G20 Zirvesi ve Türkiye’nin Ekonomik Perspektifi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brezilya’da düzenlenecek G20 Zirvesi’ne ilişkin de değerlendirmelerde bulundu. “Zirve, küresel ekonomi ve enerji güvenliği konularında önemli bir platform olacak. Türkiye, ekonomik istikrarı artıracak iş birliklerine yoğunlaşmış bir ülkedir” dedi.

Erdoğan, gelişmekte olan ülkelerin ekonomik zorluklarına yönelik somut adımlar atılması gerektiğini belirterek, “Küresel dayanışma şart. Çünkü bir ülkede yaşanan ekonomik kriz, diğer ülkeleri de etkiliyor. Bu nedenle ortak stratejiler geliştirilmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Sonuç: Kararlı Duruş ve Hedefler

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamaları, Türkiye’nin bölgesel ve küresel meselelerde kararlı bir duruş sergilediğini bir kez daha gözler önüne serdi. Sınır güvenliğinden iklim değişikliğiyle mücadeleye, Filistin davasından ekonomik iş birliklerine kadar birçok konuda net mesajlar veren Erdoğan, Türkiye’nin uluslararası arenadaki etkisini artırmaya yönelik çalışmalarının devam edeceğini vurguladı.

Erdoğan, açıklamalarını, “Birlik ve beraberlik içinde hareket ederek, küresel sorunların çözümünde daha aktif rol üstleneceğiz. Türkiye olarak bu yolda kararlı adımlarla ilerliyoruz” sözleriyle noktaladı.

