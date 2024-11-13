İddiaya göre, Zeynal Ö. inşaat alanında bir iş makinesiyle çalışırken, makinenin yanlış bir hareketi sonucu ayağı kesildi. Çevredekilerin hemen müdahale etmesiyle yaralı işçi, sağlık ekiplerince hızlı bir şekilde Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayın ardından iş güvenliği uzmanları ve polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulunarak, kazanın sebeplerini araştırmaya başladı.

Zeynal Ö.'nün sağlık durumu ile ilgili hastaneden yapılan açıklamalarda, hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak : PHA