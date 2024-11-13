Gençlere Yönelik Anlamlı Bir Başarı

Adıyaman, kültür, sanat ve edebiyat alanında gençlere yönelik yürüttüğü çalışmalarda elde ettiği bu başarıyla büyük bir gurur yaşattı. İl genelinde farklı ilçelerden 6 okul, proje geliştirme ve uygulama süreçlerindeki üstün performansları sayesinde bu destekten yararlanmaya hak kazandı.

Hibe Desteği Kazanan Projeler ve Okullar

Adıyaman’dan hibe desteği kazanan projeler ve okulları şöyle sıralandı:

Besni İmam Hatip Ortaokulu: Erdemli Bireyler, Değerli Dizeler: KUDÜS

Çelikhan Yunus Emre İmam Hatip Ortaokulu: SATIRDAN SADIRA

Kahta Erikli Aktoprak İmam Hatip Ortaokulu: İKRA

Kahta Borsa İstanbul Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi: “Sanatın en güzel ölçüsü benim ben ahsen-i takvimim”

Merkez Fatih İmam Hatip Ortaokulu: Okuma Timinin Öykücülük Deneyimleri

Samsat Safvan Bin Muattal Anadolu İmam Hatip Lisesi: Dil’den Meşke

Adıyaman’ın Eğitimde Yükselişi

Adıyaman’ın eğitim alanında gösterdiği bu başarı, öğretmenlerin, öğrencilerin ve proje ekiplerinin özverili çalışmalarıyla mümkün oldu. Hibe desteği ile gençlerin kültür ve sanat alanındaki gelişimlerine önemli bir katkı sağlanması hedefleniyor.

Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Bu gurur verici başarıda emeği geçen tüm öğretmenlerimize, öğrencilerimize ve yöneticilerimize teşekkür ediyoruz. Gençlerimizin eğitim, kültür ve sanat alanında daha fazla gelişim göstermesi için çalışmalarımıza devam edeceğiz” ifadelerine yer verildi.

Kaynak : PHA