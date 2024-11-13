Yılmazlar Ekmek Ara Sokağı’nda meydana gelen olayda, iddiaya göre bir kişi tartıştığı eşine bıçakla saldırmaya kalkıştı. Çevredeki vatandaşların durumu fark edip polise haber vermesi üzerine olay yerine hızla ekipler sevk edildi.

Polis Hızlı Müdahale Etti

Polis ekipleri, şahsı sakinleştirerek olayın daha fazla büyümesini engelledi ve durum kontrol altına alındı. Şüpheli şahıs, yapılan müdahalelerle olay yerinden uzaklaştırıldı. İlk belirlemelere göre, olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadığı öğrenilirken, konuyla ilgili adli soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Polis Huzurun Sağlanması İçin Çalışmalarını Sürdürüyor

Polis ekipleri, olay sonrası bölgede güvenlik önlemlerini artırdı. Yetkililer, aile içi şiddetle mücadele için vatandaşların desteğini ve şüpheli durumlarda ihbarda bulunmalarını önemle hatırlattı.

Kaynak : PHA