Coşkun, açıklamasında kayyum politikalarının hukuka, demokrasiye ve halkın iradesine aykırı olduğunu belirterek mücadeleyi sürdüreceklerini ifade etti.

“Halk İradesine Saygı Duyulmalı”

Halfeti halkının yanında olduklarını belirten Coşkun, şu ifadeleri kullandı:

“Değerli halkımız, bugün DEM Parti, Adıyaman İl ve İlçe Örgütleri, Demokratik Bölgeler Partimiz, Parti Meclis Üyemiz ve İl Yöneticilerimiz, Pir Sultan Abdal Şubesi ve Adıyaman Yöneticilerimizle beraber Halfeti halkıyla dayanışmak için buradayız. 31 Mart'ta Halfeti halkı tercihini yaptı ve DEM Parti belediyeciliğini destekledi. Ancak AKP iktidarı, bu sonucu hukuka aykırı bir şekilde kabullenmedi ve kayyum atamasıyla belediyelerimizi gasp etti.”

“Kayyum Politikaları Demokrasi Sorunudur”

Kayyum politikalarının sadece Kürt halkının değil, tüm Türkiye’nin bir demokrasi sorunu olduğunu vurgulayan Coşkun, şöyle devam etti:

“Kayyum politikalarını bizler kabul etmiyoruz. Kayyum politikaları hukuka ve demokrasiye aykırıdır. Bu mesele artık sadece DEM Parti'nin ya da Kürtlerin bir sorunu değildir; bu, 85 milyonun bir sorunudur. Kayyum politikası bir demokrasi sorunudur. Kürt halkının seçme ve seçilme hakkının elinden alınmasını asla kabul etmiyoruz.”

“Kayyumlar Geri Çekilene Kadar Direnişimiz Sürecek”

DEM Parti Adıyaman İl Eşbaşkanı Coşkun, halkın iradesine saygı duyulması gerektiğini belirterek şunları ekledi:

“Direnişimiz ve mücadelemiz, kayyumlar geri çekilene kadar devam edecek. Halkın iradesine saygı duyulmasını talep ediyoruz. Bugün dayanışma için buradayız. Halfeti halkının yanındayız. Kayyumlar gidecek, halk iradesi gelecek.”

Dayanışma Mesajı Verildi

Halfeti’de gerçekleştirilen protestoya katılan partililer ve sivil toplum temsilcileri, kayyum politikalarına karşı dayanışma mesajı verdi. Halkın iradesine sahip çıkacaklarını belirten katılımcılar, bu sürecin demokrasiye olan inancı sarsamayacağını ifade etti.

Kaynak : PHA