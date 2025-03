“Demokrasi Şölenine Katılanlara Teşekkürler”

Öcal, seçimlere katılımın oldukça yoğun olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Demokrasi şölenine katılan tüm vatandaşlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Dün yoğun bir ilgi vardı. Tek adam rejimine, demokrasiye, hakka hukuka karşı kendi geleceklerini düşünerek insanlar akın akın partimize geldiler. Bunun içerisinde beni en çok etkileyen olaylardan birisi görme engelli bir vatandaşımızın, yürüme engelli bir vatandaşımızın telefon edip de bir şekilde benim telefonuma ulaşıp ‘Gelin beni alın, ben de oy kullanmak istiyorum’ demesiydi. Kendi geleceğine, haklarına, çocuklarının geleceğine sahip çıkmak isteyen büyük bir kalabalıkla karşılaştık.”

“Dayanışma Sandığına Büyük İlgi Vardı”

Besni’deki katılımın beklentilerinin üzerinde olduğunu vurgulayan Öcal, şöyle devam etti:

“İtiraf edeyim, ben bu kadar yoğun bir kalabalığı da beklemiyordum ama demek ki vatandaşlarımızda artık bıçak kemiğe dayanmış. O duyarlılığı hep beraber gösterdiler. Gelen vatandaşlarımızın özellikle 'Dayanışma Sandığında' oy kullanan vatandaşlarımızdan büyük bir ilgi vardı. Bunun içerisinde her türden, her siyasetten insanlar olduğu gibi aslında pek de politize olmamış insanlar bile artık ‘yeter’ demek amacıyla koşa koşa geldiler, oylarını kullandılar. Türkiye’nin her yerinde olduğu gibi, Besni’de de... Üye bazındaki katılımdan ziyade dayanışma sandığındaki katılım çok yüksekti. Nitekim Besni’de de öyle oldu.”

“Besni’de 3.753 Oy Topladık”

Öcal, Besni’de yapılan seçimlerde elde edilen oy sayısını da paylaşarak şunları söyledi:

“Bizim üye bazındaki katılımımız %75 civarında ama vatandaşların ilgisi daha yoğundu. Biz Besni’de 3.753 civarında bir oy topladık. Onun için tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bu şunun ifadesidir: Biz İmamoğlu’nun arkasındayız. Biz demokrasinin yanındayız. Biz haklarımızı savunacağız. Bizim Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu’dur. Bu da hakkımızı da söke söke alacağız manasına gelmektedir.”

“Kora kor Mücadeleyle Devam Edeceğiz”

Öcal, iktidarın muhalefete yönelik eleştirilerine de değinerek, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’in açıklamalarını hatırlattı.

“Dolayısıyla bugün Ömer Çelik’in açıklamış olduğu ‘Siyaset dilini bilmiyor muhalefet’ demesi de bugüne kadar bu iktidarın her yaptığı yanına kar kaldığı için, bundan sonra da aynı siyaseti beklediklerini görüyoruz. Bundan sonraki siyasetimiz kora kor mücadeleyle devam edecektir. Ben tekrar burada Besni halkına, Türkiye’ye, tüm duyarlı vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum.”

Kaynak : PHA