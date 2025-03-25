PERRE Haber Ajansı'na bir açıklama yapan Demir, saldırıların yalnızca güvenlik güçlerine değil, aynı zamanda devlete ve millete yönelik olduğunu belirtti.

“Polisimize Yapılan Saldırılar Devletimize Yapılmıştır”

İsmail Demir açıklamasında, “İstanbul’da gerçekleştirilen gösteriler sırasında, polisimize ve emniyet güçlerimize yönelik yapılan saldırıları kesinlikle tasvip etmiyor, şiddetle kınıyoruz. Güvenliğimizin teminatı olan polisimize yönelik her türlü saldırıyı reddediyoruz. Asit ve kimyasal maddelerle gerçekleştirilen saldırılar, yalnızca güvenlik güçlerimize değil, aynı zamanda devletimize ve milletimize yapılmış bir saldırıdır.” ifadelerini kullandı.

“Suçlular Adalet Önüne Çıkmalı”

İçişleri Bakanlığı’na çağrıda bulunan Demir, şunları söyledi:

“Sayın İçişleri Bakanımıza sesleniyoruz: Bu menfur saldırıyı gerçekleştirenlerin bir an önce yakalanarak adalete teslim edilmesini ve bunların adalet önünde hesap vermelerini bekliyoruz. Ülkemizin en çok ihtiyaç duyduğu barış, huzur ve kardeşliğin yerine, şiddetin ve provokasyonların körüklenmesinin kimseye yarar getirmeyeceği bilinmelidir.”

“Erbakan Hocamızın Duruşu Örnek Alınmalı”

Milli Görüş geleneğinin her zaman barış ve hukuk çerçevesinde mücadele ettiğini vurgulayan Demir, Merhum Necmettin Erbakan’ın duruşunun herkese örnek olması gerektiğini belirterek şöyle devam etti:

“Merhum Erbakan Hocamızın ve Milli Görüş camiasının, geçmişte birçok kez partileri kapatılmasına, siyasi yasak almalarına rağmen, hiçbir zaman milletimizin ve devletimizin huzurunu bozacak bir tutum sergilememiş ve hukuk çerçevesinde mücadelelerine devam etmişlerdir. Merhum Erbakan hocamızın bu duruşu herkese örnek olmalı, huzur ve barışın sağlanması için tüm siyasiler sorumlu davranarak, problemin değil çözümün bir parçası olmalıdır.”

Kaynak : PHA