Türkiye'nin 81 ilinden 750 öğrencinin katıldığı yarışmada, ilk 7 kişi arasına girerek İstanbul'da düzenlenen Su Çalıştayına katılmaya hak kazandı.

"Modern Su Saati" adlı projesiyle büyük beğeni toplayan öğrencimize, SosyalBen Vakfı tarafından başarı plaketi verildi.

Öğrenciyi tebrik eden, İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başli, “Okulumuz Kahta Anadolu Lisesi olarak öğrencimizin bu büyük başarısını gururla destekliyoruz. Türkiye genelinde dereceye girerek 7. olan öğrencimiz Fatmagül'e, bu önemli projesi ve üstün başarısı için teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyoruz” ifadelerini kullandı.

Öğrencilerden Fatmagül Güngörmez, İstanbul'daki jüri değerlendirmesini de geçerse Kanada Çalıştayı'na katılmaya hak kazanacak.

Kaynak : PHA