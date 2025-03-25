Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, sivrisinek ve diğer zararlı haşerelerin üreme noktalarında ilaçlama faaliyetlerini artırarak sürdürüyor.

Ekip sayısı artırıldı, yoğun noktalarda etkin mücadele başladı

Artan sıcaklıklarla birlikte haşerelerin üreme riskinin yükseldiğine dikkat çeken ekipler, özellikle sulak alanlar, su birikintileri, mazgallar, süs havuzları, dereler, sazlıklar ve rögarlar gibi alanlarda yoğun ilaçlama çalışmaları yürütüyor. Ekip sayısını artıran belediye, çadır kentler ve konteyner kentler başta olmak üzere tüm şehir genelinde kapsamlı bir mücadele başlattı.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü yetkilileri, halk sağlığını korumak ve vatandaşların yazı daha huzurlu bir şekilde geçirmesini sağlamak amacıyla larva mücadelesinin aralıksız devam edeceğini belirtti.

Doğal denge gözetilerek ilaçlama yapılıyor

Adıyaman Belediyesi’nden yapılan açıklamada, ilaçlama çalışmalarının uzman ekiplerce yürütüldüğü ve doğal dengeye zarar vermemek adına gerekli tüm önlemlerin alındığı vurgulandı. Açıklamada, “Vatandaşlarımızın haşerelerden rahatsız olmamaları ve sağlıklı bir çevrede yaşamlarını sürdürebilmeleri için çalışmalarımızı hassasiyetle sürdürüyoruz.” ifadelerine yer verildi.

Kaynak : PHA