Daha önce de sık sık gerçekleştirilen çöp poşeti dağıtımı, esnafların ve vatandaşların daha hijyenik bir ortamda alışveriş yapmalarını sağlamak için düzenli olarak sürdürülüyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, çöp poşeti dağıtımı sırasında esnafa atık yönetimi ve pazar yerinin temiz tutulması konusunda bilgilendirme yaparak, çöplerin düzenli toplanması için farkındalık oluşturdu.

Pazarcı esnafı, bu uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirerek Kahta Belediyesi’ne teşekkür etti. Esnaftan, çöp poşetlerini etkin bir şekilde kullanmaları ve pazar alanındaki atıkları zamanında toplamaları istendi.

Başkan Hallaç: Daha temiz bir Kahta için çalışıyoruz

Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, yapılan çalışmanın toplum sağlığı ve çevre temizliği açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

Başkan Hallaç, "Kahta’nın daha temiz ve sağlıklı bir kent olması için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Semt pazarlarımızın hijyenik ve düzenli olması hem esnafımız hem de vatandaşlarımız için büyük bir gerekliliktir. Bu nedenle pazarcı esnafımıza düzenli olarak çöp poşeti dağıtmaya devam ediyoruz. Amacımız, çöplerin rastgele çevreye atılmasını önlemek ve pazar yerlerini daha temiz tutarak alışveriş yapan vatandaşlarımıza hijyenik bir ortam sunmaktır. Ayrıca esnafımızı temizlik konusunda bilinçlendirerek farkındalık oluşturmayı hedefliyoruz." dedi.

Kahta Belediyesi, çevre temizliği konusunda duyarlılığı artırmaya yönelik çalışmalarına aralıksız devam edecek ve vatandaşların daha sağlıklı bir ortamda yaşamalarını sağlamak için projelerini sürdürecek.

Kaynak : PHA