Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından merkez ve ilçelerde uyuşturucu satıcıları ile kullananlara yönelik operasyon düzenlendi. Jandarma ekipleri tarafından düzenlenen baskınlarda 91 gram bonzai, 74 sentetik ecza, 16 gram bonzai hammaddesi, 3 gram kubar esrar, 2 gram kenevir tohumu, 1 gram metamfetamin 10 aparat ele geçirilerek 35 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulamaların ardından 2 şüpheli çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak : PHA