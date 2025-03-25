“Muhsin Başkan milleti için mücadelesini; başladığı ahlâk, idealizm ve temizlikle bitirebilen çok müstesna bir memleket millet evlâdı olarak Türk Milleti’nin ümit ufkunda yol aydınlatan ve üstüne hiçbir bulutun gölge yapamadığı bir güneş olarak duracak ve her daim parlayacaktır. Kudretli nice iktidarların nice kudretli liderlerini, tahtını, bahtını görmüştür bu memleket. Ama hiç birisi Muhsin Başkan kadar millet sinesinde rahmet dileklerinin tahtına oturamamıştır. Rahmet olsun, dualar ve fatihalarla anıyorum.”

Ağıralioğlu’nun bu paylaşımı, Yazıcıoğlu’na olan sevgi ve saygının siyasi rakipler de dahil olmak üzere geniş bir kesimde sürdüğünü bir kez daha gözler önüne serdi. Yazıcıoğlu’nun idealleri ve siyaset anlayışı, ölümünden yıllar sonra da anılmaya ve takdirle yad edilmeye devam ediyor. BBP Kurucusu

Muhsin Yazıcıoğlu’nun Hayatı

Muhsin Yazıcıoğlu, 31 Aralık 1954’te Sivas’ın Şarkışla ilçesinde doğdu. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nden mezun olan Yazıcıoğlu, genç yaşlarda siyasi hayatına adım attı. 1978’de Ülkü Ocakları Genel Başkanlığı’na seçildi ve 1980 askeri darbesi sırasında tutuklanarak cezaevine konuldu. 1987’de serbest bırakılan Yazıcıoğlu, Milliyetçi Çalışma Partisi’nde (MÇP) siyaset yaptı. Ancak partisiyle yaşadığı görüş ayrılıkları nedeniyle 1993 yılında Büyük Birlik Partisi’ni (BBP) kurarak genel başkanlık görevini üstlendi.

Siyasi kariyeri boyunca milli ve manevi değerlere vurgu yapan bir söylemi benimsedi. Türk milliyetçiliğini demokrasi ve adalet kavramlarıyla birleştiren yaklaşımı, onu siyasi yelpazede farklı bir konuma taşıdı. 25 Mart 2009 tarihinde helikopterinin Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesi yakınlarında düşmesi sonucu hayatını kaybetti. Ölümü, kamuoyunda büyük yankı uyandırdı ve kazanın ardındaki sır perdesi hala tartışılmaya devam ediyor.

Kaynak : PHA