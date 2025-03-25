İş arayan vatandaşları makamında kabul eden Vali Varol, vatandaşları tek tek dinleyerek, İŞKUR aracılığıyla OSB’deki sanayi tesisleri ile özel sektördeki diğer çalışma alanlarına yönlendirerek iş olanağı sağlanması noktasında gerekli talimatları verdi.

İşsizlik oranını düşürmek için ellerinden geleni yaptıklarını ifade eden Vali Varol, “Valilik olarak vatandaşlarımızın işsizlik sorununu çözmek, istihdamı artırmak ve toplumsal huzuru tesis etmek için yoğun gayret sarf ediyoruz.”dedi.

Kaynak : PHA