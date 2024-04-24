Belediye makamında gerçekleşen imza törenine, Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere’nin yanı sıra TOBB Adıyaman Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Sevil Binzet ve Yönetim Kurulu üyeleri katıldı. Yapılan protokolle, kadın ve gençlerin istihdamıyla ilgili ortak projeler geliştirilmesi; söz konusu alanlarda ulusal ve uluslararası fonlara başvurular yapılması; ortak eğitim programları, atölyeler ve eğitim çalışmaları düzenlenmesi konuları imza altına alındı.

“Kadın ve genç istihdamı önceliklerimizden”

Konuyla ilgili açıklama yapan Başkan Tutdere, “Şehrimizin en önemli sorunlarının başında genç ve kadın işsizliği geliyor. Seçim çalışmalarına başladığımız dönemden itibaren ifade ettiğimiz gibi en önemli projelerimizin başında şehrimizin yeniden ayağa kaldırılmasından sonra istihdam sorununu çözmek yer alıyor. Bu bağlamda Belediyemiz bünyesinde bir İstihdam Ofisi açacağımızı da ifade etmiştik. Bugün, TOBB Adıyaman Kadın Girişimciler Kurulumuzun Sayın Başkanı Sevil Binzet ve Yönetim Kurulu Üyelerinin katılımı ile imza altına aldığımız protokol bunun ilk adımıdır. Bundan sonra gençlerimizin doğduğu topraklarda doymasını sağlayacak önlemler alacağız, kadın istihdamını da artıracağız.” diye konuştu.

Haber: Yusuf Işık/Adıyaman PHA

Kaynak : PHA