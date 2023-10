Tahmini Okuma Süresi: dakika

Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat, yaptıkları kış hazırlıklarını değerlendirdiği açıklamasında, "Samsat Belediyesi olarak kışa girmeden kış mevsiminin, yaza girmeden yaz sezonunun hazırlıklarını tamamladıklarını” ifade etti. Belediye olarak 7/24 sahada olduklarını kaydeden Başkan Fırat, “Vatandaşımızla beraberiz, interaktif olarak çalışıyoruz. Samsat Belediyesi olarak bütün kış hazırlıklarımızı bitirdik. Her türlü oluşabilecek hava şartlarına istinaden; kar yağması, yağmur, tufan gibi en olumsuz şeyleri düşünüp, en asgari şekilde değerlendirip saha çalışmalarımızı bitirdik. Bizim ekiplerimiz her zaman 7/24 teyakkuz halinde bulunuyor." dedi.

Başkan Fırat, 6 Şubat’ta yaşanan depremler sonrasında vatandaşlarla iletişimi sürekli açık tuttuklarını ve kış mevsiminin kazasız belasız geçmesini dilediklerini iletirken, personelle de "Telsiz iletişimi ile WhatsApp gruplarımızı belediye personeli açısından hızlı ve interaktif çalışmalar için zorunlu görüyoruz. Çünkü daha önce iki deprem yaşadık ve bu depremlerden edindiğimiz deneyimler ki, 6 Şubat’ın Adıyaman’daki yıkımlarından sonra bizim ekiplerimiz her türlü hazır. Kışa Samsat Belediyesi olarak hazır bir şekilde giriyoruz. Tevekkül Allah diyoruz. Kazasız, belasız baharda, yazın bol ürün alabileceğimiz ve büyük hasarlar vermeyecek özellikle Adıyaman’da konteynerde yaşayan depremzede kardeşlerimizin kazasız belasız bir şekilde geçirmelerini diliyoruz.” İfadelerini kullandı.



Kaynak : PHA