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Başkan Kılınç yaptığı açıklamada İsrail hakkında Birleşmiş Milletler nezdinde soykırım iddiası ile suç duyurusunda bulunacaklarını ifade etti. Başkan Kılınç ayrıca, depremzede bir belediye olarak, güçleri nispetinde Gazze’ye 10 milyon TL de yardımda bulunacaklarını, buna ek olarak tüm Adıyaman Belediye Meclisi üyelerinin de bu oturumdaki huzur haklarını Gazze’ye bağışlayacaklarını bildirdi. Yapılacak yardımın Filistin’deki Adıyaman Belediyesi ile kardeş bir belediye üzerinden gönderilmesi için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Belediye Meclis toplantısında Meclis Kâtibi Nuri Dağhan’ın okuduğu öneri oy birliği ile kabul edilirken, İsrail saldırıları ‘soykırım’ olarak nitelendi ve İnsan Hakları Mahkemesi’ne suç duyurusunda bulunulması kararlaştırıldı.

Belediye Başkanı Süleyman Kılınç konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “İsrail’in işlemiş olduğu bu saldırılardan dolayı, soykırımdan dolayı, insan hakları mahkemesinde savaş suçundan yargılanmasını istiyoruz, bu kararı aldık. İkinci olarak ise Adıyaman Belediyesi meclis üyeleri oy birliği ile karara varmış olduğu 10 milyon TL’lik bir yardımı Gazze’ye özellikle yardım noktasında gereğini yapacağız. Bu toplantıdan dolayı meclis üyelerine verilecek ödeneğin Gazze halkına aktarılması noktasında tüm arkadaşlarımız karar almışlardır. Korkunç bir vahşet var. Hastaneyi bombalıyorsunuz, bu dünya, insanlık tarihinde görülmüş bir şey değildir. Bunların ne kadar vahşi olduğunu, lanetlemenin ne kadar yetersiz olduğunu bilakis tüm dünya görüyor. Vicdan sahibi olan herkes görüyor” dedi.

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Kaynak : PHA