Adıyaman’da gerçekleştirilen genel kurul toplantısında Anadolu Basın Birliği’nin Adıyaman Şube başkanlığına Dr. Abuzer Demir seçildi. Toplantıda Aslı Peksezer, Ekrem Cırık, Kazım Aydın, Ömer Karakuş, Şeyho Saya ve Kazım Dengiz yönetim kurulu üyeleri olarak belirlendi.

Dr. Abuzer Demir, seçim sonrası yaptığı açıklamada, "Türkiye’nin birçok ilinde şubesi bulunan ve 1970 yılında kurulan Anadolu Basın Birliği Derneği’nin Adıyaman Şubesini kurduk. Şubemizin genel kurulunu 23 Temmuz 2014 tarihinde Yeni Mahalle 26161 sokaktaki merkezimizde gerçekleştirdik. Seçimden sonra delegelerimize teşekkür ediyorum. Adıyaman’da basının hak ettiği yere gelmesi ve basın mensuplarının sorunlarının çözümü noktasında dernek olarak elimizden gelen her gayreti sarf edeceğiz. Yardımlaşma ve dayanışmayı güçlendirerek çalışacağız. Diğer basın yayın organlarıyla, üst kurumlarıyla, kamu kurum ve kuruluşlarıyla bilgi alışverişinde bulunacağız," dedi.

Yeni yönetimle birlikte Adıyaman’da basın mensuplarının sorunlarına çözüm bulunması ve basının güçlenmesi adına çalışmalar yürütüleceği belirtildi.

Kaynak : PHA