Milletimizin ihtiyaçlarına her yönüyle cevap verebilecek, sivil ve katılımcı bir Anayasa hazırlamanın zamanının geldiğini ifade eden AK Parti Adıyaman Milletvekili Mustafa ALKAYIŞ, konuyla ilgili açıklamalarını şöyle sürdürdü: “Yakın tarihimize baktığımızda, ülkemizde gerek meşru hükümetlere gerekse milli iradeye karşı çeşitli tarihlerde darbe girişimlerinde bulunulmuştur. Bu girişimler insanımıza zarar vermiş ve ülkemizin istikbalini baltalamıştır. İşte bunlardan bir tanesi de 12 Eylül 1980 askerî darbesidir. 12 Eylül 1980 askerî darbesi sonucu nice masum vatandaşımız hayatlarını kaybetmiş, sayısız haksız uygulamalarla hukuk işlemez olmuş ve milli irade ayaklar altına alınmaya çalışılmıştır. Bugün, 12 Eylül 1980 askeri darbesinin bütün izlerini silen ve milletin iradesini her şeyden üstün tutan, herkesin malumu olduğu üzere, Sayın Cumhurbaşkanımız önderliğindeki Ak Parti hükümetidir. Eskiden olduğu gibi günümüzde de milli iradeye, yani sandıktan çıkan sonuca tahammülü olmayan ve ülkemizin gelişmesini istemeyen bazı anarşistler, dışarıdan da aldıkları desteğe güvenerek bu milleti sindirebileceklerini, istedikleri gibi yönlendirebileceklerini düşünmüşlerdir. Hâlbuki halkımızın bağımsızlığa olan inancı ve düşkünlüğü öylesine büyük ki, bu milli duruş, karşısına çıkan bütün engelleri bertaraf etmesini bilmiştir. 15 Temmuz’da milletimizin bozgunculara geçit vermeyişi, bunun en güzel örneklerinden biridir. 12 Eylül darbesinden sonra yapılan Anayasa, o günden bugüne her ne kadar defalarca değişikliğe uğramışsa da, maalesef 12 Eylül darbesinin izlerini söküp atamamış ve darbecilik ruhunu bünyesinde taşımaya devam etmiştir. O nedenle katılımcı, sivil, demokrat, darbelerin bütün izlerinden arınmış ve toplumun her kesimini kucaklayan; geçmişten aldığı tecrübeyle geleceğimizi güvence altına alan yeni bir Anayasanın yapılması, 28. Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisinin önünde bir ev ödevi olarak durmaktadır. Halkımız zaten yeni bir Anayasanın yapılmasından yanadır, Türkiye’nin iklimi de buna müsaittir. İçinde bulunduğumuz dönemin koşulları ve elimizdeki imkânlar, yeni bir Anayasa hazırlamak için oldukça yeterlidir. Darbelere ve teröre karşı mücadele ederken şehit düşmüş bütün vatandaşlarımıza Yüce Allah’tan rahmet, gazilerimize şifalar diliyorum. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ağır bir yara olarak duran 12 Eylül askeri darbesini kınıyor, böylesi alçak girişimlerin ülkemizde bir daha yaşanmamasını diliyorum”. Darbelerin ve ülkemizin kalkınmasının önünde duran her türlü engelin karşısında olduklarını vurgulayan ALKAYIŞ, sivil ve demokratik yeni bir Anayasanın milletimizin menfaatine olacağını söyledi.

Kaynak : PHA