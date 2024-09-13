Gönderilen 40 bin adet altın çörek ve meyve suyu, Adıyaman Merkez'de eğitim gören yaklaşık 20 bin Adıyaman Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü aracılığıyla dağıtıldı.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, “İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu’na bu değerli yardımları için teşekkür ediyorum. Çocuklarımızın eğitim hayatlarını desteklemek ve onları mutlu etmek hepimizin önceliğidir. Birlik ve dayanışma içerisinde çocuklarımızın yüzlerini güldürmeye devam edeceğiz.” dedi.

Öğrenciler, dağıtılan yiyecekleri sevinçle karşılarken, aileler ve okul yönetimleri de bu katkıdan dolayı teşekkürlerini iletti.

Kaynak : PHA