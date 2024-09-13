Öcal, ayrıca Alkan’a şu soruyu yöneltti: “Hükümet borç tahsiline yönelik olarak diğer muhalif belediyelere kurduğu baskıyı size de gösteriyor mu yoksa sizlere bir ayrıcalık mı tanınıyor?”

"Muhalefet Belediyelerine Hükümet Baskısı"

Öcal, hükümetin muhalefet belediyelerine yönelik uygulamalarını eleştirerek, bu borçların büyük çoğunluğunun AK Parti belediyelerinden kalma olduğunu ve mevcut uygulamaların muhalif belediyeleri zor durumda bırakmayı hedeflediğini belirtti. Öcal, “Tasarruf tedbirleri adı altında kurulan bu baskılar seçmeni cezalandırmak amacı taşımaktadır” dedi.

CHP’li Öcal, AK Parti hükümetinin belediyelerin SGK borçlarının tahsili konusunda adil davranmadığını ve muhalif belediyelere baskı yapıldığını iddia etti. Öcal, “AKP’nin elindeki belediyeler neredeyse bu yükten muaf tutuluyor. Adil olmayan bu uygulamalarla muhalif belediyelerin kaynaklarını kısarak halkın hizmete erişimi engelleniyor” şeklinde konuştu.

"Besni Belediyesi’nin SGK Borçları"

Besni Belediyesi’nin resmi belgelerine göre, toplam SGK borcu 45 milyon 286 bin 806 TL olarak kaydedildi. 29 Ağustos 2024 tarihli belgede belirtilen borçlar şöyle:

Emekli Sandığı Borcu: 7.873.297,76 TL

SSK Borcu: 4.094.509,45 TL

Yapılandırmaya Girmeyen SGK Borcu: 8.995.000,00 TL

Yapılandırılmış SGK Borcu: 3.855,00 TL

Besni Belediyesi Personel Ltd. Şti.’nin SGK Borcu: 20.469.000 TL

Bu bilgiler ışığında, Besni Belediyesi’nin mevcut SGK borçlarını nasıl ödeyeceği ve Öcal’ın sorularına nasıl yanıt vereceği merakla bekleniyor.

Kaynak : PHA