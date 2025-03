Memur-Sen İl Başkanı Mehmet Demir ve Memur Sen Konfederasyonuna bağlı hizmet kollarına dair sendikaların temsilcileri tarafından karşılanan Ahmet Aydın’a Ak Parti Merkez İlçe Başkanı Mehmet Fatih Olgun eşlik etti.

Bakanlık olarak kamu çalışanının emeğinin karşılığını alması için çalıştıklarını dile getiren Aydın, Adıyaman’ın da deprem sonrasında yeniden inşa ve imar sürecine girdiğini söyledi. Depremzede kamu çalışanları için depremin ilk günlerinden itibaren her türlü tedbirin alındığını, sorunların çözüme kavuşturulmaya çalışıldığını, bugün aynı gayret ve iştiyakla çalıştıklarını söyleyen Aydın, “bu süreçte sivil toplum kuruluşlarının katkılarını unutmamak gerekir. Sivil Toplum Kuruluşları toplumun demokratikleşmesinin en önemli unsurlarından biri olmakla beraber bize mahsus olarak ciddi bir dayanışma örgütü hüviyeti de kazanmıştır. Memur-Sen’in sendikal çalışmalarını yakından takip ediyoruz. Türkiye’nin demokratikleşmesinin önündeki birçok engelin kalkmasında ve kaldırılmasında en önde yer almış, sorumluluk almıştır” dedi.

Memur-Sen İl Temsilcisi Mehmet Demir ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, sendikal süreçlerde kendisinden her zaman destek aldıklarını söyledi. 6 Şubat 2023’te yaşanan depremlerde sendika binasının zarar gördüğünü ve sonrasında Çarşı Projesi kapsamına alındığını söyleyen Demir, sendikal faaliyetlere üçüncü çevre yolu üzerinde bulunan ve Adıyaman Belediyesi’ne işgaliye bedelini ödeyerek kiraladıkları bir arsada oluşturdukları geçici prefabrik yapıda devam ettiklerini söyledi. Çarşı Projesinin konuşulduğu ilk günden itibaren projeyi desteklediklerini söyleyen Demir “ bu proje şehrin yeniden imarı ve inşası, kimliğine yeniden kavuşması ve hemşerilerimize sunulacak hizmetlerin kalitesinin arttırılması bakımından bir fırsattır. Bu proje aynı zamanda şehir içindeki tapu ve miras problemlerinin de çözümü olacaktır. Projenin her etabının eksiksiz sürdürülmesi gerekir. Biz Memur-Sen Adıyaman olarak her türlü desteği sağlamaya hazırız” dedi.

Sendikal çalışmalar hakkında bilgi veren Mehmet Demir “ Adıyaman’da Memur-Sen’e bağlı 12 bini aşkın üyemiz var. Çok büyük ve geniş bir aileyiz. Elde ettiğimiz kazanımlar ve Türkiye’mizin bu süreçte yaşadığı dönüşümler üye sayımızın her gün artmasını sağlıyor. Sivil inisiyatif olarak devletimizin ve milletimizin emrindeyiz, sendikal bir yapı olarak kamu çalışanlarının her türlü hakkını aramaktan da beri durmayacağız” dedi.

“Sayın bakanımıza ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum. Sayın bakanımız ilimizin siyasi tarihinde bugüne kadarki en önemli şahsiyet olmayı başarmış, hemşerilerinin gönlünde yerini almıştır ” şeklinde konuşan Mehmet Demir Ahmet Aydın’a Eğitim-Bir-Sen tarafında her yıl düzenlenen Eğitimden Bir Kare Fotoğraf Yarışmasının 2024 yılı albümünü hediye etti.