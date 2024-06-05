Kazanın, Valilik Kavşağı'ndan Saat Kulesi Kavşağı mevkiine doğru ilerleyen Tansu D. yönetimindeki 46 BL 104 plakalı araca, Abdurrahman T. idaresindeki 02 ACC 661 plakalı aracın arkadan çarpması sonucu meydana geldiği bildirildi. Çarpışma sonucu her iki araçta da maddi hasar oluştu.

"Küçük Çocuk Hafif Yaralandı"

Kaza esnasında 46 BL 104 plakalı araçta bulunan küçük bir çocuk hafif şekilde yaralandı. Yaralı çocuk, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edildi. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

"Yetkililer Uyarıyor"

Yetkililer, sürücüleri trafik kurallarına daha fazla dikkat etmeleri konusunda uyararak, benzer kazaların önüne geçmek için dikkatli olmalarını tavsiye etti. Ayrıca, kazanın neden olduğu maddi hasarın boyutları belirlenirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Kaynak : PHA