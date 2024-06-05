Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.Mehmet Keleş, konuya ilişkin açıklamalarda bulunarak imzalanan protokolün Adıyaman ve Adıyaman Üniversitesi'ne hayırlı olmasını diledi. Protokol kapsamında 6 Şubat depremlerinde ağır hasar alan Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Hastanesinin 12.000 metrekare olacağı, 2024 yılı yatırım programında yer alan Tıp Fakültesi Morfoloji Binasının 17.000 metrekare olacağı, personel lojmanlarının ise 72 daireden oluşacağı bildirildi. Morfoloji binasının hizmete açılması ile eğitim gören öğrenciler için teorik tıp eğitiminin yanı sıra pratik eğitim için de uygun ortam sağlanmış olacak. Hastane binasının teslimi ile Adıyaman ve bölge halkının sağlık hizmetlerine ulaşımı kolaylaşacak. Personel lojmanlarının yapılması ile, özellikle 6 Şubat depremlerinin ardından evi ağır hasar alan üniversitemiz akademik ve idari çalışanlarının barınma konusundaki problemi çözülmüş olacak.

Prof. Dr. Mehmet Keleş: “Adıyaman’ı ve Adıyaman Üniversitesi'ni Yeniden Ayağa Kaldırma Noktasında Önemli Bir Adım Attık”

TOKİ ile imzalanan protokole ilişkin açıklamalarda bulunan Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Keleş, 6 Şubat 2023 tarihli depremlerin ardından Adıyaman’ı ve Adıyaman Üniversitesi'ni yeniden ayağa kaldırma noktasında önemli bir adım attıklarının altını çizdi.

Prof. Dr. Keleş: “Adıyaman Üniversitesi olarak şehrimizin kalkınması için üzerimize düşeni layığıyla yapmaya devam edeceğiz. İmzaladığımız protokolün İlimiz ve Üniversitemiz için hayırlı olmasını diliyor, büyük destekleri için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Mehmet Özhaseki’ye, TOKİ Başkanı Sayın Ömer Bulut’a ve kıymetli yöneticilerine şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca, imzaladığımız protokolün kabulü sürecinde kıymetli katkılarından dolayı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Sayın Ahmet Aydın'a, İlimiz milletvekilleri Doç. Dr. Sayın Resul Kurt’a, Doç. Dr. Sayın İshak Şan’a, Sayın Mustafa Alkayış’a ve Sayın Hüseyin Özhan’a çok teşekkür ederim.” dedi.

Kaynak : PHA