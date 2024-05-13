Alınan bilgilere göre kaza Sümerevler Mahallesi’nde Atatürk Bulvarı üzerinde saat 16.00 sularında meydana geldi. Seyir halindeki 02 NA 098 plakalı araç sürücüsü sağ tarafından ilerleyen İsmail Ç. İdaresindeki plakasız motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolünü kaybedip yola savrulan motor sürücüsü İsmail Ç. Hafif yaralandı. Olay yerine ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili polis ekiplerinin soruşturması devam ediyor.

Kaynak : PHA