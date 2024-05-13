Alınan bilgilere göre Asayiş Şube ekiplerinin horoz dövüşü yapıldığı ihbarı üzerine gittiği mekânda çok sayıda kişinin horoz dövüşü yaptığı ve kumar oynadığı görüldü. Battalgazi ilçesi Büyük Hüseyin Bey Mahallesinde bir iş merkezinin çatı katında horoz dövüştüren 9 kişiye 57 bin 825 lira ceza yazıldı. Kumar parası olan 2 bin TL ve 2 adet horoza da geçici olarak el konuldu. Ayrıca söz konusu adreste kumar oynanması için yer ve imkan sağlayan A.S.K isimli şahıs hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Kaynak : PHA