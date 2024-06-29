Alınan bilgiye göre kaza, gece geç saatlerde Adıyaman- Kahta karayolunun 5'nci kilometresinde meydana geldi.

Kahta yönünde ilerleyen Haci Mehmet Binici idaresindeki 02 AEG 028 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Gönül Kınacı idaresindeki 02 BF 439 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücüsü Gönül Kınacı ile otomobillerde bulunan Hatice Akgöz, Gönül Akgöz, Necla Akgöz, Ayşenur Akgöz, Şüheda binici, Ceyda Binici ve İlayda Binici yaralandı. Yaralılar kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.



Kaynak : PHA