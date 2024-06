Depremin hemen ardından zor bir dönemde Adıyaman’da toplumun her kesimine hizmet edecek projelere imza atabilmenin gururunu yaşadığını ifade eden Nemrut Rotary Kulübü Başkanı Mehtap Binzet şöyle konuştu:

"Başta Rotary 2430. Bölge Federasyonu olarak asrın felaketi olarak adlandırılan 6 Şubat depremlerinin hemen ardından yerle bir olan memleketimizin ihtiyaçlarına cevap verebilecek, toplumun yaşam kalitesini yükseltecek projelerle 1 yılımızı inanılmaz bir yoğunlukla bitirdik. Bu süreç içerisinde Adıyaman için bizlere her anlamda destek olan başta Rotary 2430. Bölge Federasyonu Başkanımız Teoman Kaynar olmak üzere Rotary 2420. ve 2440. Bölge Federasyonu başkanlarımız ve tüm Türkiye kulüplerimize ayrı ayrı teşekkür ederim. Herkes Adıyaman için adeta tek yürek olup yaptığımız onca proje ile halkımıza adeta umur oldu. Bir Adıyaman gelini ve Nemrut Rotary Kulübü Başkanı olarak yaşadığım kente ve halkına hizmet etmekten büyük bir onur ve mutluluk duyuyorum. Umarım benden sonra görevi devralacak olan Kerem Başkanımda Adıyaman için yeni projelerle hizmet edecektir. Hepimizin ortak derdi ve paydası Adıyaman. İnşallah eski günlerimize en kısa zamanda el birliği ile çalışarak döneceğiz."

Devir teslim töreninde konuşan 2024-2025 Dönem Başkanı Kerem Oranlı,"1 Temmuzda başlayacak yeni dönemde Adıyaman için çalışacağız. Zor günlerden geçiyoruz ama Uluslararası Rotary ve Türkiye Rotary ailesinin desteği ile Rotary 2430. Bölge Federasyonu Başkanımız Kerem Muradi’nin önderliğinde eğitim, sağlık, sosyal ve kültürel projelerle memleketimizin her alanda sorunlarına çözüm üreterek halkımızın ve gençlerimizin daha güzel bir gelecek hayallerini gerçekleştirebilmek için çalışacağız. Adıyaman’ın her şeyin en güzelini hak ediyor" dedi.

Nemrut Rotary Kulübü Dönem Başkan Mehtap Binzet daha sonra 2023-2024 dönemindeki görevini tamamlayarak Başkanlık kolyesini 2024-2025 Dönem Başkanı Kerem Oranlı’ya taktı.

Düzenlediği devir teslim töreninden sonra Guvernör Yardımcısı İsmet Atay, Engellilerle Zirvede Komitesi Başkanı Ferit Binzet, Geçmiş Dönem Başkanları ve kulüp üyeleri hep birlikte hatıra fotoğrafı da çektirmeyi ihmal etmedi.



Kaynak : PHA