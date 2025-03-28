“Bayramın Huzurunu ve Sevincini Yaşıyoruz”

Ramazan Ayı’nın, birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde geride bırakıldığını ifade eden Özhan, şunları söyledi:

“Mübarek Ramazan Ayını birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde geride bırakırken, Ramazan Bayramı’na kavuşmanın huzurunu ve sevincini yaşıyoruz. Birlikte geçirilen zamanların, paylaşmanın ve karşılıklı anlayışın ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha hatırladığımız bu özel günler, toplumsal bağlarımızı güçlendirmek için önemli bir fırsattır.”

Dünya Genelindeki Acılara Dikkat Çekti

Mesajında, Filistin başta olmak üzere dünyanın farklı coğrafyalarında bayramı buruk geçiren Müslümanlara da değinen Özhan, şu ifadeleri kullandı:

“Bu müstesna günlerde, gönüllerimizin sevgiyle dolmasını, kırgınlıkların son bulmasını ve dayanışma ruhumuzun güçlenmesini temenni ediyor, Filistin’de ve dünyanın farklı coğrafyalarında bayramı buruk geçiren Müslüman kardeşlerimizin çektiği acıların son bulmasını diliyorum.”

Depremde Hayatını Kaybedenler ve Şehitler Anıldı

Milletvekili Özhan, 6 Şubat’ta meydana gelen depremlerde hayatını kaybeden vatandaşları ve şehitleri de unutmadı:

“Bu duygu ve düşüncelerle Adıyamanlı hemşerilerimin, aziz milletimizin ve tüm İslam âleminin mübarek Ramazan Bayramı’nı en içten duygularımla kutluyor, aziz şehitlerimizi ve 6 Şubat asrın felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı saygı ve rahmetle, kahraman gazilerimizi de şükranla anıyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.”

“Kardeşlik ve Dayanışma Kültürümüzü Artıralım”

Özhan, kardeşlik ve dayanışma kültürünün daha da artmasını dileyerek mesajını şu sözlerle tamamladı:

“Kardeşlik ve dayanışma kültürümüzü daha da artıran sağlıklı ve huzurlu nice bayramlar diliyorum.”

Kaynak : PHA