Otopark Alanı Yetersizliği Cezaları Artırıyor

Kahta’da otopark alanı yetersizliği, vatandaşları yasak bölgelere park etmek zorunda bırakıyor. Bu durum ise sık sık cezalarla sonuçlanıyor. İlçede düzgün bir otopark alanı olmadığını belirten vatandaşlar, “Eğer uygun otopark alanları olsa, bu kadar ceza yemek zorunda kalmazdık.” diyerek tepkilerini dile getirdiler.

Polis Müdahaleleri Sıklaşıyor

İlçe trafiğinde zaman zaman yaşanan tartışmalar, trafik polislerinin müdahalesiyle kontrol altına alınıyor. Vatandaşlar, tartışmaların genellikle taraflardan birine veya her iki tarafa kesilen cezalarla yatıştırıldığını belirtiyor.

Kahta Belediyesi’ne Tepki Artıyor

Kahta Belediyesi’nin trafik sorununa çözüm bulmak adına henüz herhangi bir adım atmaması, halkın tepkisini artırıyor. İlçe sakinleri, trafik sıkıntısının giderek büyüdüğünü ifade ederek yetkililerden acil ve etkili bir çözüm bekliyor.

Bir vatandaşın ifadesi şöyle:

“Yetkililer bu soruna çözüm bulmalı. Bayram gibi özel günlerde burada yaşanan trafik çilesi çekilmez hâle geliyor. Otopark alanı yok, caddelerde sürekli tartışmalar yaşanıyor. Sorunun çözülmesi için birilerinin artık harekete geçmesi lazım.”

Kaynak : PHA