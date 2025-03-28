“Bayram Coşkusu Paylaşarak Artar”

Bayramların, dostluk ve kardeşlik bağlarının güçlenmesine vesile olduğunu vurgulayan Mehmet Reşat Turanlı, mesajında şunları söyledi:

“Millet olarak hep birlikte güzel bir Ramazan’ı daha dolu dolu yaşadık. Birlik, beraberlik, sevgi, saygı ve kardeşlik duygularının yoğun olarak yaşandığı rahmet ve mağfiret ayı Ramazan’da, bütün küslüklerin ortadan kaldırıldığı ve kardeşlik bağlarının pekiştirildiği mübarek bir bayrama kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz.”

“Toplumun Tüm Kesimleri Bayramlarda Bir Araya Geliyor”

Bayramların, toplumun tüm kesimlerinin bir araya gelerek paylaşma ve dayanışma içinde olduğu özel günler olduğuna dikkat çeken Turanlı, sözlerine şöyle devam etti:

“Bu Ramazan Bayramı’nda da ailemizden başlayarak dostlarımız ve komşularımızla bu mutluluğu paylaşacağız. Herkese sevdikleriyle birlikte sağlıklı ve mutlu bir bayram geçirmelerini temenni ederim.”

Kahta Halkına Bayram Tebriği

Kahta halkına ve tüm İslam âlemine seslenen Mehmet Reşat Turanlı, mesajını şu sözlerle tamamladı:

“Bu duygu ve düşüncelerle, Kahtalı hemşerilerim ve tüm İslam âleminin Ramazan Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyor, bayramın tüm insanlığa sağlık, huzur, barış ve kardeşlik getirmesini diliyorum.”

Kaynak : PHA