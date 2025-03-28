Ramazan Ayı’nın ardından mübarek bir bayrama kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten İshak Şan, mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Birlik, beraberlik, sevgi ve kardeşlik duygularının yoğun olarak yaşandığı Ramazan Ayı’nın ardından, mübarek bir bayrama kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bayramlar, toplumun tüm kesimlerinin bir araya geldiği, küslüklerin ortadan kalktığı ve kardeşlik bağlarının pekiştiği özel günlerdir. Ailemizden başlayarak dostlarımızla bu mutluluğu paylaşacağız.”

Adıyamanlılara ve İslam Âlemine Kutlama Mesajı

Adıyaman halkı başta olmak üzere tüm İslam âleminin Ramazan Bayramı’nı kutlayan Şan, mesajını şu sözlerle tamamladı:

“Adıyamanlı hemşehrilerim ve tüm İslam âleminin bayramını en içten dileklerimle kutluyorum. Bayramın tüm insanlığa sağlık, huzur ve barış getirmesini temenni ediyorum.”

Doç. Dr. İshak Şan’ın bayram mesajı, toplumsal birlik ve kardeşliğe vurgu yaparak, Ramazan Bayramı’nın manevi coşkusunun herkese sağlık, huzur ve barış getirmesi temennisiyle son buldu.

Kaynak : PHA