Birlik, beraberlik, sevgi ve kardeşlik duygularının yoğun olarak yaşandığı Mübarek Ramazan Bayramına kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Torunoğlu, “Maalesef yaşadığımız deprem felaketi ve kaybettiğimiz on binlerce can içimizi acıttı, derin bir üzüntü yarattı. Dayanışmanın daha da önem kazandığı bu bayram diliyoruz ki yaralarımızı hızla iyileştirir, acımızı bir nebze olsa hafifletir” dedi.

Başkan Torunoğlu, sözlerini şu şekilde sürdürdü: “6 Şubat 2023 tarihinde ülkemizin yaşadığı yüzyılın felaketi olan deprem, hayatımıza yıpratıcı etkiler bıraktı. Bu nedenle deprem bölgesinde bayram biraz buruk geçecektir. Deprem nedeniyle on binlerce insan yakınlarını kaybetti, evsiz kaldı. Bu bayramda Adıyaman gibi deprem bölgelerinde konteyner kentlerde kalan yakınlarımızı ziyaret etmeli, yalnız olmadıklarını hissettirmeliyiz. Unutmayalım ki, bizler el ele verdiğimizde, aşamayacağımız zorluklar yoktur. İnanıyoruz ki bu süreçten birlikte yeniden el birliği ile özlediğimiz eski günlere döneceğiz. Bayramlar sevgi, dostluk, kardeşlik ve hoşgörü duyguları ile sevinç ve mutluluğun paylaşılarak çoğaldığı müstesna günlerdendir. Bu özellikleri ile insan olmanın yüceliğiyle birleşen bayram sevinçlerimiz geleceğe yönelik umutlarımızı yeşertmekte, birlik ve beraberlik duygularımızı güçlendirmektedir. Bayramlarda önce en yakınlarımızdan başlayarak; akraba, komşu, yoksul ve ihtiyaç sahibi insanları ziyaret ederek çocuklarımızı sevindirmeli ve mutluluklarına ortak olarak bayram gününde onların gönüllerini almalıyız. Ülkemizin refah içinde olması ve hedeflerine ulaşması ancak birlik ve beraberlikten geçmektedir. Birlik ve beraberlik içerisinde aşamayacağımız hiçbir engel bulunmamaktadır. Ramazan ayı, birlik ve beraberlik içinde bir millet olmamız için bizlere ayrı bir fırsat sunmaktadır. Bayram ile birlikte coğrafyamızda ve tüm dünyamızda yeni bir sürecin başlamasına, gözyaşı, kan ve şiddetin durmasına, tüm İslam âleminin barış, birlik ve huzuruna vesile olmasını diliyor, üyelerimizin, Adıyamanlı hemşerilerimizin ve tüm İslam âleminin Mübarek Ramazan Bayramı’nı tebrik ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Kaynak : PHA