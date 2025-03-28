“Genç Kadınlar Hedef Alındı”

DEM Parti Kadın Meclisi, açıklamasında genç kadınların en demokratik haklarını kullanarak sokaklarda irade gaspına karşı mücadele ettiklerini ancak kolluk güçlerinin hedefi haline geldiklerini belirtti. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“İrade gaspına karşı günlerdir sokaklarda en demokratik hakkını kullanan genç kadınlar, kolluk güçlerinin hedefi olmuştur. Gözaltına alınan genç kadınlar, gözaltı esnası ve sonrasında taciz, şiddet ve çıplak aramaya maruz kalmıştır. Protesto eylemleri sırasında kadınlara, özellikle genç kadınlara uygulanan polis şiddeti tam da erkek egemen, tekçi, cinsiyetçi, ırkçı, homofobik iktidarın iki yüzlü politikalarını göstermektedir.”

“Genç Kadınların Mücadelesini Sindiremeyeceksiniz”

DEM Parti Kadın Meclisi, kadınlara yönelik şiddetin iktidarın iki yüzlü politikalarının bir parçası olduğunu belirterek şunları kaydetti:

“Baskı, şiddet ve gözaltılarla gençlerin, genç kadınların demokrasi, eşitlik ve özgürlük mücadelesini sindiremeyeceksiniz. Genç kadınları hedef alarak uygulanan şiddet, kadın bedeninin hedef alınması, kadına yönelik düşman hukukunun göstergesidir.”

“Gözaltındaki Kadınlar Derhal Serbest Bırakılsın”

Açıklamanın devamında gözaltına alınan kadınların derhal serbest bırakılması gerektiği belirtilerek şu çağrı yapıldı:

“Gözaltındaki kadınlar derhal serbest bırakılmalı, bu suçu işleyen kolluk güçleri ve kolluğa bu talimatı verenler hakkında yasal işlem başlatılmalıdır.”

Kaynak : PHA